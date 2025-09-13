Giorgio Armani遺囑指示：逐步售股或公司IPO

《金融時報》等公開Armani在4月手寫的遺囑，在沒有子女下，宣布由同性伴侶Leo Dell' Orco及妹妹等家屬繼承財產，包括通過名下基金會控股的Armani集團，當中Dell' Orco決策權較大。

生前堅拒賣盤

遺囑指示他們應在一年半內出售集團15%股權，3至5年後進一步出售30%至54.9%股權給同一買方，更點名首選對象為3間公司，包括LVMH、法國化妝品商歐萊雅（L' Oreal）、意大利眼鏡商EssilorLuxottica，但補充基金會可以考慮其他同級商業伙伴。

點名首選售予LVMH等3企

LVMH和歐萊雅拒絕回應，EssilorLuxottica對獲邀收購感到自豪，將小心考慮相關交易。彭博報道，歐萊雅和EssilorLuxottica是集團長期生意伙伴，Armani生前則與LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）熟稔。

遺囑要求，若未能出售則把集團上市，地點是意大利或同級股市，之後基金會保留30.1%股權。

（綜合報道）

[國際金融]