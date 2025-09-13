明報新聞網
經濟
國際金融

Giorgio Armani遺囑指示：逐步售股或公司IPO

【明報專訊】上周逝世的意大利殿堂級時裝設計師Giorgio Armani遺囑指示，遺產繼承人逐步出售其創辦的同名時裝品牌大部分股權給法國奢侈品公司LVMH等，若不成功則把集團上市，與生前堅拒賣盤、守護獨立運作的態度截然不同。

《金融時報》等公開Armani在4月手寫的遺囑，在沒有子女下，宣布由同性伴侶Leo Dell' Orco及妹妹等家屬繼承財產，包括通過名下基金會控股的Armani集團，當中Dell' Orco決策權較大。

生前堅拒賣盤

遺囑指示他們應在一年半內出售集團15%股權，3至5年後進一步出售30%至54.9%股權給同一買方，更點名首選對象為3間公司，包括LVMH、法國化妝品商歐萊雅（L' Oreal）、意大利眼鏡商EssilorLuxottica，但補充基金會可以考慮其他同級商業伙伴。

點名首選售予LVMH等3企

LVMH和歐萊雅拒絕回應，EssilorLuxottica對獲邀收購感到自豪，將小心考慮相關交易。彭博報道，歐萊雅和EssilorLuxottica是集團長期生意伙伴，Armani生前則與LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）熟稔。

遺囑要求，若未能出售則把集團上市，地點是意大利或同級股市，之後基金會保留30.1%股權。

（綜合報道）

