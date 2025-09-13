明報新聞網
經濟
國際金融

OpenAI與微軟達協議 延長合作 鋪路上市

【明報專訊】研發人工智能（AI）模型ChatGPT的OpenAI與主要投資者微軟（美：MSFT）達成共識，延長合作和重組架構，為轉化成商業公司、最終上市鋪路。

OpenAI與微軟周四（11日）宣布，就下一階段伙伴關係簽訂沒有約束力的諒解備忘錄，內容包括在OpenAI重組為新的公益公司（public benefit corporation）後，向現時控制OpenAI的非牟利組織送贈股權，價值至少1000億美元（約7800億港元），令對方成為帳面上全球最大慈善團體之一，同時保留指導未來發展的權力，尤其是專注為所有人帶來最佳和安全AI的使命。

向非牟利控股組織贈千億美元股權

美國《華爾街日報》引述消息指出，非牟利組織和微軟在新公司將分別持股約30%，餘下由僱員及其他投資者持有。英國《金融時報》消息則稱，微軟持股約30%，價值1700億美元左右，非牟利組織持股介乎20%至30%；OpenAI和微軟希望在今年底前敲定正式協議。在最新讓員工出售持股的計劃，OpenAI尋求整體估值達5000億美元（3.9萬億港元），將為全球最大初創公司。

2015年成立的OpenAI以非牟利組織子機構運作，美國法律規定，只能向微軟等投資者發出利潤分享單位，不能發行股票和上市，若轉型為公益公司，則能在繼續承擔社會責任同時，為股東追求回報。

為吸引更多資金拓展業務，OpenAI行政總裁Sam Altman準備轉型為商業公司。《金融時報》形容，轉型其中一個主要問題，正是如何處理非牟利組織、微軟及其他投資者的股權分佈。另一個問題是微軟2019年起向OpenAI合共投資至少130億美元的條件，是優先獲得OpenAI技術、其服務獨家經微軟雲端平台銷售等。OpenAI一直希望可減少依賴微軟，但微軟想保留獨家授權，據報爭議一度升級至接近監管機構層面。現時獲微軟支持重組，外界猜測雙方關係改善，微軟股價周五（12日）早段曾升逾1%。

（綜合報道）

