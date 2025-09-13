明報新聞網
經濟
國際金融

華府促法院議息前罷免庫克 WSJ：關稅影響通脹 聯儲「踩鋼線」

【明報專訊】美國總統特朗普要求，法院暫時容許罷免涉嫌按揭欺詐的聯儲局理事庫克（Lisa Cook），令她不能參加下周議息會議。美國司法部周四（11日）入稟上訴法院，要求暫停地方法院本周應庫克要求而發出的臨時禁制令，即繼續執行特朗普解除其職務的命令，敦促在下周一（15日）、即聯儲局周二開始議息前裁決。若成功，庫克將不能參加該次議息。

入稟狀批評地方法院不合理，違反總統根據憲法擁有的行政權力，在法律上有錯，應該繼續執行直至上訴有結果。當局正調查有關按揭欺詐指控，未起訴庫克。若庫克最終被免職，特朗普提名的人有望佔聯儲局7人理事會的多數。

42名經濟師大多料今年減息兩次

彭博昨天公布過去一周調查顯示，受訪42名經濟師之中，大部分預計聯儲局下周將減息，近90%相信議息聲明將更強調就業市場有轉弱風險，為進一步減息鋪路，主要相信年內再減息一次，但逾40%估計，今年餘下兩次議息都會減息。

主流意見估計，到明年6月將累積減息1厘，71%擔心貨幣政策明年起將更受政治左右，逾50%擔心投資者低估聯儲局獨立決策傳統所受的威脅。有經濟學者擔心，正值物價高企、經濟放緩的「滯脹」局面形成，刻意放寬貨幣政策或令問題惡化。

被外界視為準確反映聯儲局想法的《華爾街日報》撰文稱，雖然美國通脹表面沒有明顯升溫，但一些分項數字反映特朗普的關稅影響，正逐步分階段滲透至不同貨品，例如牛肉、咖啡等雜貨價格8月按月升0.6%。同時，勞工市場有加快惡化的迹象，令下周考慮減息的聯儲局好像「踩鋼線」，必須小心平衡，特別是局內一直擔心物價高企促使薪酬上升，進一步鞏固通脹趨勢，此問題最快要明年才有答案，意味期間議息決定將更艱難。

受累高物價 消費情緒遜預期

近期經濟數據似乎印證「滯脹」隱憂，周五公布的密歇根大學消費情緒指數，9月初值跌至55.4，是4個月以來最低，亦差於市場預期的58.1。但5年通脹預期初值升至3.9%，是3個月以來最高，明顯超過市場預期的3.4%。1年通脹則維持在4.8%（見圖）。密歇根大學分析，消費者今年對失業的擔心明顯升溫，加上高物價蠶食購買力都影響消費情緒。

Tesla撲400美元 納指續新高

美股三大指數上日創新高後，昨早段個別發展，道指曾回落逾180點失守46,000點關口，標普500指數好淡爭持，納斯達克指數續創新高，曾升逾100點，見22,150點水平。

推動納指上升是電動車公司Tesla（特斯拉）（美：TSLA），連續第二日做好，曾再升逾5%，逼近400美元，是今年初以來高位。據報傳媒集團派拉蒙Skydance準備收購的同業華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，美：WBD）上日急抽近30%後，昨早段再飈逾15%。油價曾反彈逾1.7%，倫敦期油高見每桶67.6美元水平，主要由於烏克蘭無人機攻擊俄羅斯一座輸油港口，導致運作暫停。

（綜合報道）

