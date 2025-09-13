明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

力寶中層呎價1.3萬沽 低9年前46%

【明報專訊】再有公司出售設於本港作總部的寫字樓。市場消息指出，金鐘力寶中心2座中層07室，面積2758方呎，以約3585.4萬元易手，折合呎價約1.3萬元。據悉，原業主將單位作公司本港總部，2016年11月逾2.48億元購入中層06至09室共4個單位，以面積10,335方呎計，呎價約2.4萬元，即現時成交呎價較購入時低約1.1萬元或46%。

利嘉閣（工商舖）地產高級區域董事李維明表示，獲委託放售中環蘭桂坊德己立街41號地舖、1樓、3樓至5樓的物業，面積約5500方呎，業主意向價約9200萬元，折合意向呎價約1.67萬元。他指出，物業屬迷你型商廈，屬999年期批約物業，其中1樓、3樓至5樓為寫字樓用途。據悉，業主2007年6500萬元購入，若以意向價售出將獲利約2700萬元或42%。

另新地（0016）旗下家居主題商場HomeSquare，將於10月4日至5日一連兩日，於L5優閒花園舉辦「囍悅。婚禮市集」，為準新人們獻上一場結合靈感、體驗與驚喜的一站式婚禮籌備盛會，屆時將雲集逾20家人氣婚禮商店提供現場優惠及專業諮詢，並送出價值超過10萬元的現場互動體驗。商場內更設有浪漫打卡位，為準新人送上幸福祝福，且特別為參與活動的準新人送上入場禮遇，凡登記及親臨市集，即可獲贈商場5950元新婚入伙家俬家品購物禮遇。

相關字詞﹕德己立街 力寶中心

上 / 下一篇新聞