力寶中層呎價1.3萬沽 低9年前46%

利嘉閣（工商舖）地產高級區域董事李維明表示，獲委託放售中環蘭桂坊德己立街41號地舖、1樓、3樓至5樓的物業，面積約5500方呎，業主意向價約9200萬元，折合意向呎價約1.67萬元。他指出，物業屬迷你型商廈，屬999年期批約物業，其中1樓、3樓至5樓為寫字樓用途。據悉，業主2007年6500萬元購入，若以意向價售出將獲利約2700萬元或42%。

另新地（0016）旗下家居主題商場HomeSquare，將於10月4日至5日一連兩日，於L5優閒花園舉辦「囍悅。婚禮市集」，為準新人們獻上一場結合靈感、體驗與驚喜的一站式婚禮籌備盛會，屆時將雲集逾20家人氣婚禮商店提供現場優惠及專業諮詢，並送出價值超過10萬元的現場互動體驗。商場內更設有浪漫打卡位，為準新人送上幸福祝福，且特別為參與活動的準新人送上入場禮遇，凡登記及親臨市集，即可獲贈商場5950元新婚入伙家俬家品購物禮遇。