信置屯門地中標價超次標56%

值得留意的是，上述地皮於截標前的估值介乎4.2億至7.9億元，每方呎樓面地價約1500至2800元，落選投標者的出價全屬市場預期之內，僅得信置以高於市場估值入標。上述地皮可建樓面約28.21萬方呎，預計提供525伙。事實上，近年樓市氣氛轉差，發展商出價轉趨審慎，惟信置仍進取投地，如2023年12月，信置以19.34億元中標市建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，以總樓面逾41.4萬方呎計，每方呎樓面地價4694元，雖低於市場估值下限，但中標價仍較次標11.47億元，大幅高出7.87億元或69%。

劉皇發家族屯門地

申建4000呎住宅

另由已故「新界王」、前新界鄉議局主席劉皇發（發叔）的家族成員持有的屯門一幅康樂用地，曾獲批度假營發展用途，現計劃興建住宅，涉近4000方呎。申請人指出，地皮獲批的度假營發展不再可行，而擬議發展切合政府增加房屋土地供應的政策。

據城規會文件顯示，申請地點為屯門市地段第550號，毗鄰為青山紅樓及屯門公眾騎術學校，地盤面積約1.99萬方呎，現劃為康樂用途，劉皇發兒子、即現任新界鄉議局主席劉業強等，擬將該地改劃為住宅（丙類）用途，並申請以地積比率0.2倍發展，擬建1幢兩層高的住宅，涉約3977方呎；另建一幢非住宅物業，總樓面約3987方呎。

此外，申請人亦申建一條車路，由散石灣路連接至擬議發展北面的出入口，並提供車位，預計2031年落成。

翻查資料，上述申請由宏皇有限公司提出，註冊董事包括劉業強、劉麗芬、劉麗華及劉玉蓮，均為劉皇發的子女，地皮曾在2013年4月、2015年5月，獲城規會批准作度假營用途，劉氏家族2023年6月提出改劃住宅，計劃重建一幢3層高住宅物業，涉約7958方呎，惟去年2月被城規會拒絕。