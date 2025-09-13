結好控股逾億連掃滶晨10伙兩房戶

瑧博部署日內加推單位

新世界同系、樓花期近兩年的九龍城衙前塱道瑧博，日前公布首批50伙價單，折實均呎近1.7萬元，以1房折實377.8萬元入場作招徠。新世界營業及市務部總監何家欣表示，除大手組別外，項目將預留部分單位予有意購買一伙的買家，項目亦擬短期內加推單位。至於同位於東九龍的全新樓盤、恒地（0012）土瓜灣壹沐，截至昨晚過去7日暫累收逾1800票，以明日首輪發售148伙計，超額逾11倍，而項目將於今日截票。

港島南岸其他新盤亦不乏成交，當中已獲入伙紙、長實（1113）及港鐵合作的Blue Coast II，昨連錄3宗成交，其中3座27樓A室，實用1267方呎，以招標形式3661.6萬元售出、實呎2.89萬元，買家為本地客。另嘉里（0683）和港鐵等合作、屬現樓的第4A期海盈山，本月累售6伙，最新透過招標售出2B座10樓A室，實用914方呎3房1套戶，成交價2753萬元，實呎30,124元 。

柏瓏凱柏峰擬加價2%至3%

另由太古前「大班」簡基富領軍的 The Development Studio（TDS）牽頭發展、屬現樓的灣仔堅尼地道33號，昨錄兩宗成交，吸金逾4468萬元，當中以3652.6萬元售出的25樓South單位，實用1033方呎3房戶、實呎35,359元。至於信置（0083）牽頭的兩個現樓盤──將軍澳日出康城凱柏峰及元朗錦上路站柏瓏，昨日共沽18伙，其中凱柏峰沽7伙、套現逾5000萬元，而柏瓏沽出11伙，套現逾9700萬元。信置執行董事田兆源表示，下周美國有機會減息，以及新一份《施政報告》出台將有利樓市，柏瓏及凱柏峰單位擬加價2%至3%。