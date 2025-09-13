CCL Mass升至140.77點 逾一年新高

【明報專訊】近月樓市交投氣氛不俗，具體反映8月18日至24日市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.74點，按周升1.2%。值得留意的是，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報140.77點，按周升1.38%，指數創2024年8月初後逾一年新高。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新指數是反映8月19日一個月HIBOR創逾3個月高位，H按息升穿封頂息率，22日美國聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會暗示本月或會減息當周市况。