CCL Mass升至140.77點 逾一年新高

【明報專訊】近月樓市交投氣氛不俗，具體反映8月18日至24日市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.74點，按周升1.2%。值得留意的是，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報140.77點，按周升1.38%，指數創2024年8月初後逾一年新高。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新指數是反映8月19日一個月HIBOR創逾3個月高位，H按息升穿封頂息率，22日美國聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會暗示本月或會減息當周市况。
楊明儀又稱，美國減息預期升溫，刺激樓價單周升幅擴大，今周CCL為今年第三高，向上逼近今年初139.25點高位，現時相差0.51點或0.37%。此外，CCL（中小型單位）報139.07點，按周升1.22%，指數為今年第三高。
CCL按周升1.2%至逼近139點
CCL Mass及CCL（中小型單位）近6周同樣一周升一周跌，走勢反覆向上微升。CCL（大型單位）報137點，按周升1.01%。楊續指出，最近6周CCL走勢，指數呈一周升、一周跌格局，波幅忽大忽小，短期樓價走勢持續反覆微升。今年樓價暫時累升0.8%，但較2021年8月191.34點歷史高位，仍然下跌27.49%。
另外，今明兩日是美國議息及新一份《施政報告》公布前的周末，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場關注下周出台的新一份《施政報告》或有利好樓市新舉措出台、美國有機會減息、恒指近日持續做好帶動大市，加上市區新盤接連推出市場發售，今明兩日周末二手睇樓量平穩微升。
據利嘉閣地產估算，全港50個指標屋苑，共錄得1225組客戶預約睇樓，較上周末同期錄約1215組，輕微增加約0.8%。
相關字詞﹕CCL(大型單位) CCL(中小型單位) CCL Mass 新施政報告 美國有機會減息 中原城市領先指數CCL