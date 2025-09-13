明報新聞網
東亞高層350萬買啟岸納米短炒貨 代理收樓11日帳賺40萬 物業半年兩度轉手炒貴17%

【明報專訊】自去年政府「撤辣」後，樓市出現不少短炒成交，地產代理亦加入炒樓行列，正當下周美國大有機會減息，以及市場憧憬新一份《施政報告》公布利好樓市措施前，一名西半山豪宅代理，最新以350萬元售出紅磡啟岸一個不足200方呎納米樓，持貨約兩個月帳面獲利40萬元或13%，而該單位更於半年內兩度短炒易手，合計帳面升值17%。本報發現，最新接手物業之新買家，為前新聞女主播、現任東亞銀行（0023）聯席總裁辦主任胡燕泳。

上述成交單位為啟岸高層D5室，實用面積197方呎，屬開放式間隔，最新以350萬元售出，實呎17,766元。

資料顯示，該單位由中原地產西半山高級分區營業董事高鵬今年7月初購入，當時作價310萬元，並於本月初正式收樓。換言之，今次沽出物業，高鵬持貨短短兩個多月、收樓約11日，帳面即賺40萬元或13%。

不足200呎 實呎1.78萬

資料又顯示，有關單位新買家為Woo Yin Wing。翻查資料，有關買家之身分證號碼及簽名式樣，與HERO VISION HOLDINGS LIMITED董事相同，而HERO VISION股東則為東亞銀行聯席行政總裁李民斌。據了解，胡燕泳目前為東亞銀行聯席總裁辦主任，另胡燕泳加入東亞銀行前，就曾為有線電視、亞洲電視、無綫電視新聞主播。

5年前高達437萬一手售出

值得一提的是，該單位2019年4月曾以436.8萬元一手售出，至今年3月首度易手，作價300萬元，當時一手業主帳面勁蝕136.8萬元或31%。

至今年7月，單位被高鵬以310萬元承接，當時原業主於4個月內帳面獲利3.3%，若連同今次易手，即單位半年內被短炒兩次，樓價推高50萬元或17%。

天璽．天兩房11個月炒貴17%

事實上，樓市回勇，部分於去年以低價開售的新盤，近月相繼錄得短炒，其中新地（0016）去年10月推售的啟德天璽．天1期，本月迄今已錄得4宗短炒獲利個案。

美聯物業高級分區營業經理胡善恆表示，近期股市做好，加上市場普遍預期美國聯儲局將於下周宣布減息，顯著增強樓市信心，天璽．天1期3座中層A3室，實用面積443方呎，兩房間隔，獲外區收租客以1238萬元購入，實呎27,946元。原業主2024年10月以約1061.7萬元一手購入，持貨約11個月，帳面獲利約176.3萬元或約17%。

滙都本月連錄兩宗短炒獲利

此外，泛海（0129）去年劈價發售的元朗洪水橋滙都系列，本月亦錄兩宗短炒獲利個案，其中II期6座中層02室一房戶，實用336方呎，以390萬元易手，實呎11,607元。

原業主去年11月353.3萬元一手購入，持貨約10個月，帳面獲利約36.7萬元或10%。

明報記者

短炒獲利 滙都 天璽．天 啟岸 中原地產西半山高級分區營業董事高鵬 東亞銀行(0023)聯席總裁辦主任胡燕泳

