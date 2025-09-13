智能手機次季產量3億部 增4.8%

三星市佔率續居首

品牌表現方面，前六大廠商合共維持約八成市佔率，市場集中度依然高企。三星以5800萬部穩居首位，惟按季減少5%，因新旗艦機型銷售動能減弱。蘋果則錄得4600萬部，按季下降9%，受制於機型交替期的淡季，但按年仍升4%，受惠於年初iPhone 16e銷情理想。為提振中國市場，蘋果5月加大折扣力度，並結合當地補貼，令表現按年持平。

小米排第三 Oppo按季增35%

小米（1810）以4200萬部排第三，受惠於拉美及非洲市場擴張，以及中國補貼政策。Oppo（含OnePlus及Realme）在庫存調整結束後強勢反彈，產量按季大增35%至3700萬部，居第四。傳音（含TECNO、Infinix及itel）集中於新興市場，產量回升至2700萬部，按季升33%、按年增長15.7%，排第五。Vivo（含iQOO）亦因海外增長及中國補貼支持，按季增長8%至2600萬部，位列第六。