經濟

美團推AI代理「小美」 撼阿里

【明報專訊】阿里巴巴（9988）與美團（3690）於外賣領域「大打出手」，近期又有在到店業務上互撼的迹象，兩間公司鬥補貼之餘，也在技術層面尤其是近年受捧的人工智能（AI）上互別苗頭。最新美團宣布，首款AI Agent產品「小美」App開展公開測試，並已在主要應用商店上架，用家可在該App上用語音等方式完成外賣下單等本地生活服務需求。美團昨日平收，報96.55元。分析指美團新業務料與其現有外賣業務形成聯動，惟該公司長遠仍需提升商家側運營效率、降低運營成本，才能於本地生活戰場上爭得更多籌碼。

美團指，「小美」搭載了月初發布的美團自研模型LongCat-Flash-Chat，用於外賣下單、餐廳推薦及訂位等本地生活服務。

不過本報記者在下載該App後發現，用戶仍需要輸入美團不定時於社交媒體發放的「暗號」才能真正使用其功能。而根據內地網絡目前已獲邀測試功能的用家發文，「小美」准許用家通過自然語言交互完成下單買外賣等動作，便於長者、幼童使用，「讓懶人經濟概念更進一步」。此外，該App在獲取用戶於美團的數據後，也可以向用家推薦可能符合其需求的產品或商家等。

可語音下單

內地媒體引述行業專家預計，「小美」能降低用戶決策成本、提升服務體驗，從而增強用戶忠誠度並促進消費者複購；同時，小美App產生的海量用戶行為數據將反哺美團的推薦算法和運營優化，以提升集團外賣、到店等核心業務的效率與精準度。

支付寶伙瑞幸推「AI付」

另一邊廂，早前推出高德掃街榜的阿里，同系的支付寶宣布推出內地首個「AI付」，稱已經聯合瑞幸咖啡上線，率先打通智能體內下單與支付全鏈路。

具體操作上，在瑞幸的支付寶小程序或官方App上，用戶只需與AI點單助手對話就能完成下單並支付，實現「AI幫你買」的新購物模式。其模式與上述美團新工具類似，惟未提及能否向其他商家下單，也未提及會否與阿里旗下淘寶閃購等外賣、即時零售業務聯動，例如提供配送等事宜。

相關字詞﹕到店 淘寶閃購 即時零售 補貼 外賣 餐廳 美團 人工智能（AI） 阿里巴巴

