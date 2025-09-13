內地8月新增貸款5891億 遜預期 官媒解畫：今年已發1.9萬億專項債 減信貸增長

明報記者 歐陽偉昉

8月新增人民幣貸款當中，來自住戶的貸款有303億元，當中受消費影響的短期貸款為105億元，反映按揭的中長期貸款為200億元，均低於去年同期716億元和1200億元。企事業貸款則為5900億元，少於去年的8400億元，中長期貸款為4700億元，與去年相若，不過票據融資則為531億元，遠少於去年的5451億元。高盛指出，貸款結構顯示，企業和家庭需求均保持疲弱。

M2增8.8% 官媒：對經濟支持大

截至8月底，廣義貨幣（M2）餘額按年增長8.8%，高於市場預期的8.6%，M1貨幣餘額按年增6%，符合市場預期。《證券時報》文章認為，M2保持高增長，反映金融對實體經濟支持力度很大；近年實體經濟融資渠道多樣化，企業債券、政府債券和非金融企業境內股票融資等直接融資佔比穩步提升，認為社融規模、M2增速較新增貸款，更能全面反映金融總量。

社融增量2.57萬億 高預期

文章亦引述專家指出，內地金融總量已經相當大，在保持總量合理增長的同時，更需要優化結構，結構性貨幣工具提供政策支持和激勵引導，增強金融機構支持重點領域意願。

社融方面，人行公布首8個月社融增量26.56萬億元，據此計算單計8月增量為2.57萬億元，高於市場預期的2.5萬億元，不過較去年同期的3.03萬億元少約15%。延續第二季以來趨勢，社融增量依然主要來自政府債券淨融資，8月達1.37萬億元，來自實體經濟人民幣貸款則為6200億元。

8月底社融存量按年增速較7月底降0.2個百分點至8.8%，為去年11月以來首次下降，彭博經濟研究指出，主要來自政府債券餘額增長自高位放緩，因為今年財政政策靠前發力，地方政府專項債券在年初發行較快，惟目前已接近全年限額。從信貸數據反映，居民和企業缺乏借貸意願的形勢並未改變，不過相對貨幣政策放鬆，直接財政支持更有效促進需求有提振信心，對於帶動經濟增長，關鍵是資金在年內能否快速投入使用和如何使用。