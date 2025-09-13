憧憬賣盤 恒大物業復牌曾升四成

市傳競購方包括中國海外集團及華潤集團子公司，華潤置地（1109）向內地傳媒指有關消息不屬實，接近華潤集團人士亦指屬假消息。

潤地否認參與競購

證監會網站顯示，新增要約期的公司有恒大物業，其中未有顯示要約人名稱，反映恒大清盤人所收指示性要約未具法律約束力。而物管股昨天普遍做好，合景悠活（3913）及遠洋服務（6677）分別升7.89%及6.12%，碧桂園服務（6098）升2.93%，萬物雲（2602）升1.17%，但中海物業（2669）逆市跌0.94%。

另外，摩根士丹利發表報告看好物管股，該類股份上半年業績初現企穩迹象，預計下半年業績增長加快，2026至2027年盈利增長介乎9%至11%，增長由第三方客戶項目和增值服務驅動。

大摩將萬物雲投資評級由「持有」提升至「增持」，調高目標價約29.76%，至29.31元，保利物業（6049）目標價獲調高15.72%，至41.73元，華潤萬象生活（1209）目標價則調高14.12%，至48.49元，但中海物業評級由「增持」降至「持有」，目標價被調低9.89%，至5.56元。