彭博：紫金黃金或下周上市前預路演

截至昨晚9時，港交所網站仍未上載紫金黃金國際通過上市聆訊的初步上市文件。本月初路透社旗下IFR引述消息報道，在金價近期屢創新高之際，主要從事黃金勘查、選礦開採、冶煉精煉及銷售的紫金黃金國際將在港IPO的集資規模由20億美元（約156億港元）提高50%至最少30億美元（約234億港元）。以該集資額計，料僅次於今年5月上市、集資約410億元的電池巨頭寧德時代（3750），成為今年全球IPO市場集資額第二大新股。

勁方醫藥孖展暫超購276倍

勁方醫藥（2595）昨步入招股第二日，綜合市場資料，截至昨晚9時，暫獲各大券商借出孖展資金420.59億元，以該股公開發售部分集資額1.58億元計，超購逾276倍；而已在昨日截飛的健康160（2656）錄得孖展超購502倍，涉資251.62億元。

另A股上市公司、男裝企業海瀾之家（滬：600398） 本月9日公告指擬來港發行H股上市，正與相關中介機構商討中。截至昨日收市，海瀾之家市值329億元人民幣（約360億港元）。

明報記者 邱潤青