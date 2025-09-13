明報新聞網
經濟

暫仍依賴Nvidia晶片 阿里員工：足與H20競爭

【明報專訊】科技媒體《The Information》引述消息報道，阿里巴巴（9988）和百度（9888）已開始用自研晶片訓練自家人工智能（AI）模型，部分取代Nvidia（英偉達）（美：NVDA）製造的AI晶片。不過由於國產晶片與Nvidia產品之間的性能差距，百度和阿里在開發最前沿模型時仍依賴Nvidia性能更強、表現更穩定的晶片。

百度員工：昆侖芯P800可推理兼訓練

報道引述消息指出，阿里從今年年初開始已在訓練小型AI模型時使用自研晶片Zhenwu。百度也正在嘗試用自研的昆侖芯P800來訓練新版「文心」AI模型。據3位使用過阿里Zhenwu晶片的員工表示，阿里的AI晶片如今已經足以與Nvidia「中國特供版」H20晶片競爭。至於百度，其兩位員工透露，昆侖芯P800乃專為大語言模型而設計，能同時完成推理和訓練任務，尚不清楚其與H20的性能對比。

至於Nvidia，市場預計其在華市場可能受上述中國企業自研乃至大規模部署晶片等進展衝擊。

該公司發言人對《The Information》表示，「競爭確實已經到來」，並稱客戶會選擇最適合運行全球主流商用應用和開源模型的晶片等產品。

市場料Nvidia內地市場受衝擊

值得留意的是，針對中國市場，Nvidia行政總裁黃仁勳上月底表示，與白宮就允許公司向中國銷售下一代晶片的較低級版本的討論將需要時間。該公司已與特朗普政府達成協議，以獲取出口許可證，交換條件是向美國政府支付H20晶片在中國銷售額的15%分成。

