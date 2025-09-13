阿里百度漲逾5% 帶動科指撲6000 據報兩企用自研晶片訓練AI 恒指升301點

恒指承接美股做好而裂口高開453點，最高曾見26,585點，升499點，收報26,388點，升301點或1.16%，國指及科指分別升1.13%及1.71%，至9364點及5989點，其中科指曾升破6000關創半年高位。大市成交3207億元，北水淨流入73.31億元，較周四減61.39%。全周計，恒指累升3.82%，國指累升3.38%，同連升兩周；科指累升5.31%，更連升六周。

野村調高MSCI亞太指數目標

野村發表報告，預測MSCI亞太除日本指數於年底目標816點，較原先預測上調5.7%，明年底目標901點，較本年底預測目標再升10.41%，MSCI中國指數於本年底最新目標為80點，明年底目標價為90點，昨天該指數報85.51點。野村預期年底股市有溫和回落風險，亞洲股市估值雖高，但尚未出現泡沫，預測明年企業盈利增長，帶動股市有機會上升，維持增持中國、印度及韓國股市。

大摩：海外對中資股興趣未退

內地股市方面，上證綜指跌0.12%，深證成指跌0.43%。摩根士丹利發表報告指出，內地A股交易量下降，市場情緒降溫，投資者可能暫時獲利回吐，等待更清晰的宏觀政策。

但海外投資者對投資中國股票興趣未退，大摩指出，在近期美國一個推廣行程發現，超過90%與會投資者願意增加對中國股市的持倉，這是自2021年初中國股市見頂以來最高。大摩認為，在未來幾季需要有企業基本因素和政策支持，以確保資金可持續流入內地股市。

泡泡瑪特昨彈1% 一周仍跌11%

本周一有3隻新藍籌登場，全周計有兩隻跑輸大市，泡泡瑪特（9992）累跌10.59%，為表現最差藍籌，但旗下飾品品牌popop將首推足金系列產品，最貴單品售價逾5.6萬元人民幣，昨天單日股價反彈1.2%，而京東物流（2618）和中國電信（0728）全周分別累升5%和1.05%。

其他科網股做好，網易（9999）升2.78%，至236.4元，連升6日，炒Al概念的萬國數據（9698）升15.67%，商湯（0020）升7.1%。個別股份方面，藥捷安康（2617）日前披露核心產品治療乳腺癌臨牀試驗獲國家藥監局默示許可，股價曾升最多1.3倍，兩度觸發市調機制，收市升77%，成港股升幅最大股份。

明報記者