高力：料3年後學生宿位短缺達12萬個

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，港擁有學術實力，但缺乏配套支援，若要鞏固本港作為國際教育樞紐的競爭力，有必要透過投資寄宿設施，擴大環球學生的入學途徑。該行推測，2024至25學年，非本地學生人數約9.2萬名，但本港宿位僅4.81萬個，供需差距持續擴大，預計至2028年，本地及非本地學生的總住宿需求將達17.22萬個牀位，屆時學生宿位短缺將達12萬個。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，因學生宿舍短缺，加上政策放寬，容許酒店及商廈毋須經任何規劃程序改裝成學生宿舍，近期不少財團投資者購入酒店或全幢住宅作改裝。他指出，今季市場暫錄9宗全幢酒店或住宅買賣，涉資逾30億元。

籲政府制定寄宿服務監管框架

翟聰指出，政府可加快寄宿學校基建發展，以支援非本地中學生的需求，政府應制定寄宿服務的監管框架，並透過批地及規劃寬免優惠，吸引私人投資者參與。翟又稱，發展商則應在國際學校附近興建專用寄宿設施，並採用組件式建築以加快施工及降低成本。李婉茵建議，政府可加快學生宿舍的發展，靈活善用現有資產，如加快推出洪水橋土地，將該區的工業及物流用地改劃為教育用途，以配合教育產業發展。