經濟

香港地產

紀惠沽舂坎角洋房 近半世紀帳賺29倍

【明報專訊】紀惠集團或相關人士近月先後沽出多個物業，該公司持有近半世紀的舂坎角海天徑29號洋房B，新近以約9800萬元售出，雖較上月底放售價1.38億元大減4000萬元或29%，惟該集團持貨47年，帳面仍勁賺9475萬元或29倍。

上述海天徑29號洋房B，雙層洋房設計，實用面積3354方呎，5房雙套間隔，設有花園及天台及特大私人車庫，上月以1.38億元放售。市場消息稱，物業最新以約9800萬元售出，實呎約29,219元。

資料顯示，七十年代嫁予廖創興家族八少爺廖烈正的廖湯慧靄，1976年便與其弟湯文亮等成立偉邦投資公司、即紀惠集團的前身，而今次售出單位，由偉邦財務投資有限公司於1978年以325萬元購入，為該集團成立初期所購入的首批物業之一。

凱旋門特色戶7500萬沽

實呎5.8萬

另外，九龍站指標豪宅凱旋門罕錄特色戶成交。消息指出，凱旋門1A座朝日閣高層連平台特色戶，實用面積1291方呎，連178方呎平台，4房雙套間隔，以約7500萬元成交，實呎58,095元。原業主2009年約2902萬元一手購入，帳面獲利4598萬元或1.6倍。此外，消息又稱，沙田希爾頓中心D座高層3室，實用面積427方呎，3房間隔，最新以約565萬元售出，實呎13,232元。資料顯示，單位曾由康健醫療及牙科服務於2002年以120萬元購入，及後內部轉讓至華雅有限公司名下，而華雅目前董事包括康健國際（3886）前主席、現任營運總監陳振康，以及公司秘書盧偉強，若以2002年購入價計，物業23年帳面升值445萬元或3.7倍。

景林邨綠表價178萬沽

3年帳升兩倍

另美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳公屋景林邨首宗成交為2座中層26室，實用面積355方呎，單位附設靚裝修，獲區外買家以178萬元綠表價承接，高市價約5%，實呎5014元。原業主2022年1月約56.1萬元未補價向房委會購入，帳面獲利約121.9萬元或2.2倍。

相關字詞﹕康健國際 景林邨 希爾頓中心 凱旋門 洋房成交 紀惠集團 海天徑

