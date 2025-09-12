the MVP特色戶接逾百個查詢

方氏稱，兩伙屬頂層特色單位，位於29樓A室，名為Most Valuable Palace，實用面積2961方呎，5房5套間隔，附設1158方呎的雙平台空中花園；而30樓A室，則名為Most Valuable Peak，實用面積2990方呎，同屬5房5套間隔，內置樓梯直達2308方呎天台及私家泳池。

天瀧昨連沽3伙 套現1.33億

一手交投亦暢旺，恒地（0012）營業（二）部旗下新盤昨售7伙，吸金約1.7億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，啟德跑道區現樓項目天瀧昨日連售3伙，套現逾1.33億元；項目自現樓形式銷售後，套現約53.3億元，全盤共套現約77.8億元。粉嶺高爾夫．御苑亦售出兩伙，套現2393萬元，其中一伙為第6座26樓A室，實用面積1046方呎，成交價1268萬元，呎價12,122元，項目開售至今，累售510伙，套現約69億元。另百利保（0617）及富豪酒店（0078）旗下沙田九肚富豪．山峯，昨以3629.6萬元售出一伙分層戶，位於5座10樓A室，實用面積1623方呎，4房雙套間隔，實呎22,364元，買家可享一個住宅車位認購權。