瑧博折實均呎近1.7萬 低年初同區2%

1房252呎378萬起 9年同區新低

壹沐至昨晚7時暫收逾1600票，以周日開售148伙計，超額9.8倍。至於瑧博首批涵蓋1房至3房戶型，實用面積252至607方呎，價單訂價由472.3萬至1305.1萬元，呎價18,742元至23,881元，折實價由377.8萬至1044萬元，折實呎價由14,992至19,081元。當中3伙一房戶折實價後低於400萬元，只需繳付100元印花稅，整批單位價單定價市值3.37億元。入場單位3樓F室，實用面積252方呎1房戶，訂價472.3萬元，折實價377.8萬元，呎價14,992元，為同區繼2016年推出的AVA 55後，9年以來最低入場價，當時該單位實用面積166方呎，折實約330萬元入場。值得留意的是，首批價單尚未包括項目面積最細的244方呎1房標準戶。

倘購兩伙可獲減30萬優惠

另外，如購入3房單位，買家或其親屬再購1伙1房或2房戶，細單位可再減30萬元；如多購1伙3房單位，則兩個單位均可各減30萬元。扣減此優惠後，所有1房戶折實價均將低於400萬元。新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，項目未來極具提價空間，將於今起向VIP客戶開放示範單位，周六起向公眾開放並開始收票。瑧博共提供120伙。

項目原址為1幢落成於1967年的六層高商住物業，地盤面積7030方呎，總樓面約5.93萬方呎，曾由已故資深投者「舖王」鄧成波的家族收購，其後於2020年將已收購的八成業權推出標售，並在2021年獲遠洋集團（3377）承接，遠洋2022年初以7.05億元透過強拍統一業權，每方呎樓面地價約1.19萬元。同年新世界與遠洋展開戰略合作，項目現由新世界銷售。