嘉居‧天后首推30伙 折實均呎2.4萬 高去年底101 KINGS ROAD首批17%

翻查近年港島東區新盤首批開價，2021年9月恒地（0012）旗下筲箕灣THE HOLBORN，首批88伙折實平均實呎28,888元，至於與嘉居‧天后屬鄰區的宏安（1243）去年11月推出、當時樓花期同約14個月的炮台山站101 KINGS ROAD，首批51伙折實均呎2.08萬元，該盤近日成交實呎已約2.4萬元。

換言之，嘉居‧天后首批單位均呎，除為港島東近4年首批折實均價最高外，亦較101 KINGS ROAD去年首批單位高約17%，但就與該盤近日成交呎價相若。至於同區指標屋苑、樓齡約10年的柏傲山，最新成交實呎則約2.1萬元。

兩房折實795萬入場

對於今次開價，嘉華國際營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，項目定價屬「天后心動價」，主要參考項目自身優惠，並謂美國大有機會減息及《施政報告》公布利好消息下，相信發展商將陸續收窄折讓空間。

另就價單所見，嘉居‧天后首批30伙，包括23伙兩房及7伙三房單位，實用面積361至477方呎，折實價794.5萬至1343.62萬元，折實實呎22,008至28,168元，而首張價單售價及呎價最平單位，為實用面積361方呎3樓C室，定價1135萬元，折實價794.5萬元，折實實呎22,008元。至於售價及呎價最貴單位為27樓A室，實用面積477方呎，3房間隔，定價1919.45萬元，折實1343.62萬元，折實實呎28,168元。

前身為酒店

兩年前4.68億向越南朱購入

嘉居‧天后鄰近港鐵天后站，前身為天后晉逸維園精品酒店，嘉華2023年以4.68億元向有「越南朱」之稱的資深投資者朱立基或相關人士購入，項目佔約4105方呎，當時總樓面約4.33萬方呎，折合呎價約1.08萬元；若以屋宇署今年初批出的圖則，項目總樓面約41,687方呎計，每方呎樓面地價約1.12萬元。值得留意的是，「越南朱」在2017年以超過8億元「買殼」購入有關物業，未計及翻新成本，當時沽出物業，帳面蝕約3.32億元或逾四成。

明報記者