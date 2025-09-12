檳城交通升級產業轉型 撐起樓價

根據JLL馬來西亞2025年第一季的市場動態報告，吉隆坡的房地產市場在其關鍵領域顯示出韌性和增長的迹象。JLL馬來西亞研究與顧問主管Yulia Nikulicheva表示，市中心物業價格或出租率均很穩定，當中支持大馬物業屬「馬來西亞第二家園」的計劃，外國投資者繼續偏好位於交通位置便利的地區。大馬租金回報平均達5%，雖然低於泰國曼谷（約6%至7%）、菲律賓馬尼拉（約5.5%至6.5%），但高於新加坡（約2%至3%）、印尼雅加達（約4%至5%）。而且，馬來西亞租金市場受旅遊業、外籍勞工及本地剛需支撐，核心城市（如吉隆坡、檳城）優質公寓的空置率維持在8%至12%，租金波動幅度較小，回報率穩定性強於部分旅遊依賴度過高的東南亞城市。

今年首3季 外資投資樓市增5%

吉隆坡（特別是KLCC、武吉免登區域）、檳城喬治市因商業聚集、交通樞紐（如吉隆坡地鐵3號線延伸）及教育資源（國際學校集中），吸引外籍主管、留學生及本地中產階級租賃，推高租金水平。近年來馬來西亞政府對住宅新開工量的調控（如限制高端公寓過度開發），緩解了部分區域的供過於求問題，2024至2025年核心城市優質公寓新增供應同比減少約8%，間接支撐租金上漲。馬來西亞「大吉隆坡計劃」持續推進，基建投資（如東岸鐵路、吉隆坡國際機場擴建）將提升周邊區域物業價值，尤其是交通沿線的住宅計劃。馬來西亞對外國投資者的政策相對寬鬆（如允許外資購買100萬令吉以上的住宅，無遺產稅），2025年首3季外資對本地房地產的投資按年增長約5%，主要集中在商業地產及核心區公寓。

經濟基本面上，2025年馬來西亞GDP預計增長4%至4.5%，失業率維持在3.5%左右，居民收入穩定提升將釋出部分剛需購屋需求，支撐樓價溫和上漲。但投資者要留意非核心城市（如柔佛新山部分郊區），以上地區因前期過度開發，住宅空置率高達18%至22%，租金報酬率不足3%，有資產貶值風險。2025年馬來西亞央行維持隔夜政策利率（OPR）在3%，若未來全球加息周期重啟，房貸利率上升可能抑制購屋需求，同時增加投資人的持有成本。外國買家的印花稅（目前為3%至4%）、外國人購屋最低價格門檻可能隨政策調整，若未來政策收緊，將影響外資流入。

核心區公寓 租金回報逾5厘

報告亦指出吉隆坡KLCC、檳城喬治市等核心區域的優質公寓（每方呎1.2萬至2萬令吉），此類物業租金回報率穩定在5厘至6厘，且房價長期升值潛力大。吉隆坡郊區（如沙登、蒲種）或檳城峇六拜等性價比高區域，房價較低（每平方呎6000至9000令吉），且受基建利好帶動，未來增值空間大於核心區。但避免投資非核心城市的高端公寓，尤其是缺乏產業支撐、人口流入少的區域（如吉打州部分城鎮），此類物業易面臨「租不出去、賣不掉」的困境。

檳城房地產在2024年至2025年間高端住宅區（George Town、Bayan Baru、Pulau Tikus等）價格按年增7%至10 %，成交量也在上半年較去年同期增長23.8% 。而交通便利以支持檳城樓價，其中珍珠線Mutiara LRT（George Town至Bayan Lepas，包括跨海路段），2025年初動工，目標2031年通車。海底隧道（Penang Undersea Tunnel）預計2026年完工，連結檳島與威省。檳城因交通升級、產業轉型與都市設施進化，房地產投資前景獲看好，特別對高端住宅前景樂觀。

高端住宅區價格按年增7%至10 %

Lightwater Residences是一個位於檳島Gellugor毗鄰檳城大橋的海濱豪華住宅項目，擁有無敵海景以及周邊設施的便利性。The Light City是檳城最核心的發展地帶的城市級綜合體。項目涵蓋多元化服務，包括濱水購物中心（The Waterfront Shoppes）、檳城濱水會議中心（PWCC）、五星級酒店、頂級商業大廈、海景住宅和未來鐵路站無縫連接的城市，將成為檳城的商業和旅遊新樞紐。

項目最核心的長期價值是其無縫連接的未來輕鐵（LRT）站，這將縮短與檳城國際機場、喬治市（George Town）等地的通勤時間。Lightwater Residences為永久產權，佔地2.87英畝，共兩棟34層高的住宅大樓，共262個豪華公寓單位。提供兩房一書房、三房及三房一書房戶型，建築面積1152至1690平方呎，每戶配2至4個車位。每個單位配有私人電梯大堂及儲物櫃，設施還有健身房、室內兒童遊樂場、瑜伽室、廚房和康體室等。

明報記者 龍彩霞

