經濟
國際金融

次級車貸商Tricolor申破產 摩通巴克萊等蒙損失

【明報專訊】專注於美國西南部無證移民的二手車銷售商和次級抵押貸款機構Tricolor Holdings周三向達拉斯美國破產法院提交第七章破產申請，聲稱負債在10億美元至100億美元之間，摩根大通、巴克萊等銀行將面對與Tricolor相關貸款的損失。

生意集中無證移民 受累特朗普打擊非法移民

彭博報道，Tricolor申請破產前一天，區域貸款機構Fifth Third Bancorp發現一個客戶涉嫌欺詐活動，據知情人士稱，該客戶正是Tricolor，而摩根大通和巴克萊也將面對與Tricolor相關貸款的損失，美國聯邦檢察官據悉正調查涉及Tricolor的欺詐活動。據報摩通、巴克萊和Fifth Third一直是Tricolor的躉售貸款機構（warehouse lender），實際上為該公司的貸款提供短期信貸額度，直到該公司能夠出售由這些貸款支持的債券。

總部位於達拉斯的Tricolor在提交的文件中並未說明其「倒下」原因，但列出至少有2.5萬個債權人，公司已聘請Sidley Austin擔任法律顧問，早前已有報道指出，Tricolor至少讓於德克薩斯州、亞利桑那州和加利福尼亞州的大部分員工無薪休假。分析指出，美國總統特朗普打擊移民的行動，令專注於向無證移民提供貸款的Tricolor商業模式風險升高。

（綜合報道）

