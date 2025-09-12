歐央行維持利率不變 暗示減息周期或完結

拉加德：去通脹過程已結束

歐洲央行在一份聲明中表示，管理委員會決心確保通脹在中期穩定在2%的目標，但未有提供未來利率指引。聲明並提及將採取基於數據、每次會議決策的方式去決定適當的貨幣政策立場，不會預先承諾特定的利率路徑，而央行的利率決策將基於其對通脹前景及其周邊風險的評估，同時參考最新的經濟和金融數據，以及潛在通脹動態和貨幣政策傳導力度。事實上，歐洲央行將存款利率從4厘大幅下調至2厘後，執委會鷹派官員Isabel Schnabel已強烈反對進一步降息，稱貿易、財政支出增加等因素可能導致未來幾年的通脹高於預期，其他官員亦偏向按兵不動。貨幣市場定價顯示歐洲央行今年再次降息的概率不到三分之一，在明年春天之前進行最後一次降息的可能性為50至60%。

根據歐央行更新的季度預測顯示，明年通脹預測為1.7%，較之前的1.6%預測更接近2%的目標，而2027年將上漲1.9%，低於早前的預期，GDP方面，最新預計今年1.2%，2026年增長1%，2027年為1.3%。

歐洲央行多數官員對當前貨幣政策感到安心，認為通脹基本達到目標，並且歐元區20個經濟體面對美國提高關稅展現出韌性。

