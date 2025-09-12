明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

歐央行維持利率不變 暗示減息周期或完結

【明報專訊】一如市場預期，歐洲央行維持利率不變，為連續第二次未有調整利率。歐央行將存款利率維持在2厘，主要再融資利率和邊際貸款利率分別維持在2.15厘和2.4厘，大多數央行官員認為，目前利率水平足以應對美國總統特朗普的貿易關稅、地緣政治緊張局勢，以及最近法國政治動盪對市場造成的影響。歐洲央行行長拉加德於會後記者會表示，歐盟區的增長風險更加平衡，去通脹過程已經結束。言論令交易員押注歐洲央行的減息周期或已結束。

拉加德：去通脹過程已結束

歐洲央行在一份聲明中表示，管理委員會決心確保通脹在中期穩定在2%的目標，但未有提供未來利率指引。聲明並提及將採取基於數據、每次會議決策的方式去決定適當的貨幣政策立場，不會預先承諾特定的利率路徑，而央行的利率決策將基於其對通脹前景及其周邊風險的評估，同時參考最新的經濟和金融數據，以及潛在通脹動態和貨幣政策傳導力度。事實上，歐洲央行將存款利率從4厘大幅下調至2厘後，執委會鷹派官員Isabel Schnabel已強烈反對進一步降息，稱貿易、財政支出增加等因素可能導致未來幾年的通脹高於預期，其他官員亦偏向按兵不動。貨幣市場定價顯示歐洲央行今年再次降息的概率不到三分之一，在明年春天之前進行最後一次降息的可能性為50至60%。

根據歐央行更新的季度預測顯示，明年通脹預測為1.7%，較之前的1.6%預測更接近2%的目標，而2027年將上漲1.9%，低於早前的預期，GDP方面，最新預計今年1.2%，2026年增長1%，2027年為1.3%。

歐洲央行多數官員對當前貨幣政策感到安心，認為通脹基本達到目標，並且歐元區20個經濟體面對美國提高關稅展現出韌性。

貨幣市場定價顯示歐洲央行今年再次降息的概率不到三分之一，在明年春天之前進行最後一次降息的可能性為50至60%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕國際金融

上 / 下一篇新聞

阿里蔚來齊抽水 恒指曾挫逾300點 晶片股隨科創板起動 據報美加強管制拖跌醫藥股
阿里蔚來齊抽水 恒指曾挫逾300點 晶片股隨科創板起動 據報美加強管制拖跌醫藥股
阿里高德掃街榜 首日用戶超美團大衆點評
阿里高德掃街榜 首日用戶超美團大衆點評
勁方醫藥集資15.8億 入場費4119元
勁方醫藥集資15.8億 入場費4119元
林紹波：國泰明年招聘3000人
林紹波：國泰明年招聘3000人
滴滴據報與投資者達和解協議
滴滴據報與投資者達和解協議
一田：港零售市場充滿機會 沙田旗艦店升級投資逾八位數 料今年底開兩店
一田：港零售市場充滿機會 沙田旗艦店升級投資逾八位數 料今年底開兩店
彭博：內地擬國開行等助地方還民企欠款
彭博：內地擬國開行等助地方還民企欠款
陳茂波：將擴闊跨境理財通涵蓋範圍
陳茂波：將擴闊跨境理財通涵蓋範圍
星巴克售華業務最後階段 紅杉據報入圍
星巴克售華業務最後階段 紅杉據報入圍
恒大清盤人接不具約束力要約
恒大清盤人接不具約束力要約
寧德據報要求梘下窩鋰礦降成本
寧德據報要求梘下窩鋰礦降成本
信証獲准發債最多600億
信証獲准發債最多600億
美CPI升0.4％ 7個月最勁 料無阻聯儲局下周減息 美股早段創新高
美CPI升0.4％ 7個月最勁 料無阻聯儲局下周減息 美股早段創新高
次級車貸商Tricolor申破產 摩通巴克萊等蒙損失
次級車貸商Tricolor申破產 摩通巴克萊等蒙損失
張兆聰：創業板ETF嚴守20天線止蝕
張兆聰：創業板ETF嚴守20天線止蝕
PAObank港元定存12個月年利率2.6厘
PAObank港元定存12個月年利率2.6厘
南商1個月英鎊定存年利率4厘
南商1個月英鎊定存年利率4厘
植耀輝：沽時捷 部署換馬績優股
植耀輝：沽時捷 部署換馬績優股
方保僑：人車合一：網約車規管第一步
方保僑：人車合一：網約車規管第一步
技術取勝：恒瑞醫藥80元不宜失
技術取勝：恒瑞醫藥80元不宜失
盧駿匡：炒股對象首要跑贏大市 關注預期波幅逐步擴大否
盧駿匡：炒股對象首要跑贏大市 關注預期波幅逐步擴大否
鄭志剛妻現身線上職業配對平台啟動禮
鄭志剛妻現身線上職業配對平台啟動禮
劉思明：資金續頻繁切換主題 輪動格局未變
劉思明：資金續頻繁切換主題 輪動格局未變
周顯：銀行潛在房地產壞帳未反映
周顯：銀行潛在房地產壞帳未反映
譚新強：美國billionaire 很快已不算「超有錢」
譚新強：美國billionaire 很快已不算「超有錢」
湯文亮：物業投資者錯過了股市升浪
湯文亮：物業投資者錯過了股市升浪
檳城交通升級產業轉型 撐起樓價
檳城交通升級產業轉型 撐起樓價
嘉居‧天后首推30伙 折實均呎2.4萬 高去年底101 KINGS ROAD首批17%
嘉居‧天后首推30伙 折實均呎2.4萬 高去年底101 KINGS ROAD首批17%
瑧博折實均呎近1.7萬 低年初同區2%
瑧博折實均呎近1.7萬 低年初同區2%
the MVP特色戶接逾百個查詢
the MVP特色戶接逾百個查詢
紀惠沽舂坎角洋房 近半世紀帳賺29倍
紀惠沽舂坎角洋房 近半世紀帳賺29倍
高力：料3年後學生宿位短缺達12萬個
高力：料3年後學生宿位短缺達12萬個