經濟
國際金融

美CPI升0.4％ 7個月最勁 料無阻聯儲局下周減息 美股早段創新高

【明報專訊】美國8月份整體CPI按月升0.4%，不但高於市場預期的0.3%，更創下7個月來最高升幅，但美國勞工部同時公布，上周首次申領失業救濟人數由23.6萬回升至26.3萬，同樣高於市場預期的23.5萬，更是2021年11月以來高位。分析認為，美國聯儲局表明關注就業市場動向多於通脹數據，相信無阻聯儲局下周減息四分之一厘的決定，美股昨開市早段三大指齊升兼創盤中新高。

經季節調整後的8月CPI上漲0.4%，為1月以來最大漲幅，按年通漲率為2.9%，較上月上升0.2個百分點，為1月以來的最高，惟符合預期；至於扣除食品和能源的核心通漲，8月漲幅為 0.3%（見圖），按年升3.1%，同樣合乎市場預期。在就業市場方面，美國勞工部公布，經季節調整後，截至9月6日止當周，首次申請失業救濟人數26.3萬，創下近4年來的最高水平，按周增加2.7萬，高於市場預期的23.5萬；前值為23.6萬。截至8月30日止當周，美國續領失業救濟人數為193.9萬，按周無升跌，市場預期為195萬。

首申失業救濟人數創4年新高

花旗估計明年記憶體需求將會大增，美光（美：MU）股價高開近9%，創2024年6月以來新高，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）亦升逾1%；油價下降，紐約原油期貨現時每桶報62.45美元，跌1.22美元或1.92%；倫敦布蘭特期油報66.31美元，跌1.18美元或1.75%；現貨金價跌0.2%，報3633.47美元；美匯指數靠穩，報97.9；美國10年期國債孳息在經濟數據公布後曾跌穿4厘關，其後回穩，重上4厘關口。

油價金價回落 美匯指數靠穩

市場除了預期美國聯儲局下周減息四分之一厘，利率期貨顯示，交易員還將10月再次減息的概率提高到幾乎確定，並認為12月第三次降息的概率相當高。路透社於過去4天訪問107名經濟師，當中105人預期下周聯儲局將減息0.25厘，是今年來首次減息，餘下兩人估計減息0.5厘；60%預期年內還會再減息0.25厘，37%則估計減息0.5厘，比例較上月的22%高。

利率期貨顯示 今年減息3次概率高

信安資產管理公司首席全球策略師 Seema Shah認為，雖然CPI比預期高，但是聯儲局下周將不會猶豫地宣布減息；但是Santander U.S. Capital Markets首席經濟學家 Stephen Stanley提到，有壓倒性的證據表明，有更多與關稅相關的通脹即將到來，即使這可能需要數個月的時間才能完全浮現。

（綜合報道）

