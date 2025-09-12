陳茂波：將擴闊跨境理財通涵蓋範圍

陳茂波提到，截至7月底，參與「跨境理財通」的個人投資者超過16萬人，總跨境匯劃金額超過1200億元。去年大灣區的總人口逾8700萬，地區生產總值超過14.5萬億元（人民幣，下同），而「跨境理財通」的推出與其後的優化，讓更多大灣區的民眾可以接觸到香港財管產品與服務。

另私募基金方面，陳茂波稱，港府正穩慎推動開放更多私募基金予零售投資者，豐富選擇並助力業界發展，而本港私募基金及風投基金管理資產規模達近2300億美元，於亞洲僅次於內地。

新資本投資者入境計劃逾1900宗申請

財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席英國《金融時報》亞洲銀行業高峰會時表示，截至上月底，本港新資本投資者入境計劃錄得超過1900宗申請，若所有申請獲批，預計將為香港帶來約580億元資金，形容計劃受歡迎。