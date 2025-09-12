明報新聞網
經濟

彭博：內地擬國開行等助地方還民企欠款

【明報專訊】內地近年持續推出政策，要求地方政府和地方國家清理拖欠民企的帳款，彭博社引述消息人士稱，當局考慮要求國家開發銀行等政策性銀行，以及國有銀行向地方政府提供貸款，以向民企支付拖欠款項。清理債務計劃將分階段實施，知情人士稱，第一階段有望完成清理至少1萬億元（人民幣，下同）企業帳款，整體任務爭取在2027年前完成。

首階段清理至少1萬億民企貸款

清理欠款行動為內地去年化解地方政府隱性債務後，當局再次着力化解地方政府債務風險、激發經濟發展動力的措施。

消息人士指，當局在最近數月已指示內地主要銀行對此提供支持，包括向地方政府提供短期流動性，幫助地方相關企業支付逾期帳款，雖然債項並非由地方政府直接拖欠，惟相關融資大多用於地方政府基礎設施建設，因此仍需承擔償還責任。

內地經濟學家李稻葵估計，內地地方政府相關企業拖欠企業和公務員薪資約10萬億元，相當於去年內地GDP的7%；內地券商財通證券報告估計，今年內地或在專項債券分配2000億元，用以解決拖欠企業帳款。

地方政府相關企業料拖欠10萬億

雖然措施有助援助民企經營狀况，但會增加國有銀行所承擔的信用風險。消息人士指， 相關政策可能需要監管機構進一步支持，因為銀行顧慮相關信貸風險，希望獲得免責等保障，一旦相關貸款變為不良貸款亦不會被追究責任。發改委、金監總局、國開行未回應彭博社查詢。

