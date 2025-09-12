一田：港零售市場充滿機會 沙田旗艦店升級投資逾八位數 料今年底開兩店

明報記者 邱潤青

一田母公司新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯出席開幕禮時表示，即使近年經濟環境充滿挑戰，新地仍持續投資升級及優化一田業務。他相信創新的購物體驗及合理的產品定價，能吸引港人留港消費，亦有助吸引更多內地旅客南下旅遊購物。

引入多個日本人氣品牌

一田沙田旗艦店引入多個全港獨家元素及多個日本人氣品牌，冀以靈活創新搶佔市場。黃耀霆稱，旗艦店升級已「大致完成」，但在市場急速變化之下，一田不會止步不前。例如公司近一個星期在百貨樓層推出在日本擁有逾1300間分店的連鎖百元店Watts專區，以回應本港顧客對高質素平價日本商品的殷切需求。他相信其他門店翻新規劃將陸續有來，但仍需視乎未來發展方向。

面對內地電商進軍香港及本地日式零售商競爭，黃耀霆指一田主打日本獨家產品，市場定位獨特，可藉差異化策略吸客。此外他表示，一田秉持「好貨好價」經營理念，相信產品獨特並不代表價格昂貴，公司會盡力搜尋具性價比產品並提供給顧客，相信仍可保持競爭力。

改造美食廣場人流增

黃續稱，網購熱潮雖然強勁，但一田作為以實體店為主的香港零售商，最大優勢在於營造購物體驗，包括提高服務質素、增加產品特殊性，甚至增加試食及豐富更多即時體驗，令顧客寧願留在實體店購物。一田位於一樓的美食廣場早前已改造為「一田食堂」，黃耀霆指出，市民對飲食要求高，外賣無法完全取代餐飲即時體驗。一田食堂改造後，已成功帶動人流量增加。

談及暑期生意情況，黃耀霆稱整體理想，一田於期內舉辦為期10日的購物節，期間人流及銷售均較平日有倍數增長；公司並對香港零售業前景保持樂觀。

他續指，相信一田獨有的水果及本地人氣手信等在內地難以買到的商品會吸引內地旅客，看好十一黃金周銷售表現。