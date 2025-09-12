明報新聞網
經濟

林紹波：國泰明年招聘3000人

【明報專訊】國泰航空（0293）行政總裁林紹波昨日表示，今年基本完成疫後重建，預料明年在客運和貨運保持增長，但增幅或沒有前幾年般大，並認為集團將進入穩定增長發展階段。去年和今年集團分別增聘約7000和5000人，未來續招聘以補充員工流失，但步伐趨正常化，明年將聘請近3000人。

他指出，未來招聘會跟從「植根香港、背靠祖國、聯通世界」定位，在亞洲不同國家招聘，預料今年底內地空中服務員將達1000人。國泰去年公布未來7年投資1000億元，他說，看準香港機場三跑系統開通後的機遇，目前已確定投資遠超過1000億元，包括上月公布訂購14架波音777-9型飛機，預計未來有逾100架新飛機交付，涵蓋貨機、長途和區域客機，為未來10年發展做好準備。

內地空服員年底達1000人

林紹波續表示，香港本地旅客市場相對飽和，國泰和香港快運都需要新的客源支撐未來發展，大灣區擁有超過8000萬人口，出行習慣不及香港成熟，但是相信增長潛力非常大。集團在大灣區近年進行不少投資，如加密接駁大灣區與香港機場的車、船班次，並將普通話列入機艙上官方語言。國泰同時看重大灣區人才市場，公司目前逾1000人的IT團隊，當中約200人常駐廣州和深圳。

深圳寶安機場第三條跑道預計年內啟用，他說，香港與深圳機場地理位置接近，深圳機場的國內航班較頻繁，香港在國際航線較具優勢，兩個機場之間交通接駁方便，兩者可發揮互補作用。

相關字詞﹕深圳寶安機場 香港快運 林紹波 國泰航空

