經濟

勁方醫藥集資15.8億 入場費4119元

【明報專訊】生物製藥公司、18A生科股勁方醫藥（2595）昨日起至下周二（16日）招股，計劃發行7760萬股，其中10%在本港公開發售，每股招股價20.39元，集資約15.8億元。每手200股，一手入場費4119.13元，預期19日掛牌，中信証券為獨家保薦人（見表）。勁方醫藥是次採用機制B發行，不設回撥，發行人可酌情重新分配，令公開發售總數佔發售股份15%。

首日孖展超購84倍

公司是次引入包括RTW基金、TruMed、專注於生物醫療領域投資的奧博資本在內的9名基石投資者，涉及認購3823.4萬股。若超額配股權和發售量調整權未獲行使，9名基投認購股份佔全球公開發售股份約五成。勁方醫藥主研腫瘤以及自體免疫和炎症疾病領域的新治療方案開發，今年首4個月錄得收入8214.9萬元人民幣，相對去年同期未錄得任何收入；虧損6662.4萬元人民幣，較上年同期收窄。截至昨晚10時多，該股首日孖展超購84倍，暫錄133.3億元孖展額。

主營醫療產品的麥科田生物醫療及城內網約車及城際道路客運服務提供商盛威時代，昨同日交上市申請，盛威時代曾於去年11月遞表。麥科田今年上半年錄得利潤4096.8萬元人民幣，首度扭虧為盈；盛威時代上半年虧損9009.5萬元人民幣，按年收窄。

激光雷達製造商禾賽（2525）昨晚公布將以212.8元定價，集資總額41.6億元。該定價較周三禾賽美股（美：HSAI）收市價27.74美元（約216.37港元）折讓1.7%。另發售量調整權已悉數行使，將按發售價額外配發255萬股，佔全球發售項下可供認購發售股份總數的15%。

健康160（2656）今日中午截止認購，截至昨晚凌晨時分，暫獲各大券商借出孖展資金99.32億元，超購197倍。另外，從事高端育兒品牌BeBeBus的「不同集團」昨通過上市聆訊，中信証券及海通國際為聯合保薦人。

明報記者 邱潤青

