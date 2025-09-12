阿里高德掃街榜 首日用戶超美團大衆點評

美團股價見年半新低

值得留意是，高德掃街榜雖被指對標美團旗下大衆點評，但實際模式則是「兩回事」，高德着重讓用家「用腳投票」，即運用其作為地圖軟件所擁有的用戶行為數據，並結合同系支付寶的用家信用評分體系排出榜單（即信用情况佳的用戶，其給予商戶的評分在整個評分體系中權重更高）。故相較以用戶主觀評分的美團大眾點評，着重「實時實際」數據、建基用戶實際光顧店舖、「複購率」等數據的高德新榜單上，排序方式更能保證用家評分的真實性。同時，阿里重金投入的「AI+雲」也開始顯效，內媒分析指出，高德掃街榜技術團隊會運用阿里自研通義千問大模型，分析高德App上的用戶行為等數據，並配合團隊研發的AI演算法系統，產生動態評分和榜單。

高德着重用家數據 大眾點評靠用戶評分

瑞銀認為，雖然高德掃街榜仍處早期發展階段，但若策略成功，預期用戶量增長下，長遠將在搜尋廣告等層面釋放變現機遇。摩根士丹利指出，高德的業務變革或是阿里重新推出到店服務的第一步，未來阿里或加大投入及推出更多相關業務，美團可能因此面臨更大利潤率壓力；而見及競爭加劇，大摩已將美團到店業務的長期盈利能力預測從2.5%下調至2%。

大摩：美團或面對更大利潤壓力

有業界人士對本報表示，阿里的新一輪本地生活業務佈局中，主打即時零售的淘寶閃購為貨品「到家」入口，消費者「到店」則更多是靠高德地圖及其掃街榜，意在從網上、實體兩大層面「迂迴包抄」美團主營業務。不過，與外賣市場一樣，內地用家對平台的認知度仍是關鍵，瑞銀認為，美團在本地服務的用戶心智、累積評價及商戶關係上仍有優勢。去年9月曾有內媒指出，美團到店和字節跳動旗下抖音本地生活市場比例是7：3。對此，上述業內人士相信阿里、美團會愈加重視消費者的「路徑依賴」問題，即決定消費時「會第一時間想起哪個App」，這項選擇將決定當前乃至日後，究竟是阿里還是美團可以拿到消費者錢的分水嶺。預計兩大平台會推出更多措施，例如優惠吸客，以構建穩定客群，提升收益增長。不過若雙方於到店業務再掀早前外賣大戰等級的補貼戰，則企業短期盈利能力勢必遭進一步拖累，尤其現金儲備較少的美團可能會面臨更大壓力；此外，在到店領域，抖音、快手、小紅書同樣「摩拳擦掌」，未來若平台為搶客再推「零元購」級優惠，市場或再陷入混戰。明報記者 楊括