明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阿里高德掃街榜 首日用戶超美團大衆點評

【明報專訊】內地外賣大戰持續，阿里巴巴（9988）又推出基於用戶行為數據生成的線下餐飲及生活服務榜單「高德掃街榜」，大行指阿里此舉意在發展到店業務，預計將令美團（3690）高利潤同類分部盈利能力受壓。周三（10日）高德掃街榜上線當天，使用用戶據報超過4000萬，行業數據顯示今年8月美團旗下大眾點評的日均活躍用戶規模為3260.57萬，即高德掃街榜推出首日已成為內地最大的美食榜單。受消息拖累，美團昨股價再跌逾半成，見年半新低，收報96.55元。

美團股價見年半新低

值得留意是，高德掃街榜雖被指對標美團旗下大衆點評，但實際模式則是「兩回事」，高德着重讓用家「用腳投票」，即運用其作為地圖軟件所擁有的用戶行為數據，並結合同系支付寶的用家信用評分體系排出榜單（即信用情况佳的用戶，其給予商戶的評分在整個評分體系中權重更高）。故相較以用戶主觀評分的美團大眾點評，着重「實時實際」數據、建基用戶實際光顧店舖、「複購率」等數據的高德新榜單上，排序方式更能保證用家評分的真實性。同時，阿里重金投入的「AI+雲」也開始顯效，內媒分析指出，高德掃街榜技術團隊會運用阿里自研通義千問大模型，分析高德App上的用戶行為等數據，並配合團隊研發的AI演算法系統，產生動態評分和榜單。

高德着重用家數據 大眾點評靠用戶評分

瑞銀認為，雖然高德掃街榜仍處早期發展階段，但若策略成功，預期用戶量增長下，長遠將在搜尋廣告等層面釋放變現機遇。摩根士丹利指出，高德的業務變革或是阿里重新推出到店服務的第一步，未來阿里或加大投入及推出更多相關業務，美團可能因此面臨更大利潤率壓力；而見及競爭加劇，大摩已將美團到店業務的長期盈利能力預測從2.5%下調至2%。

大摩：美團或面對更大利潤壓力

有業界人士對本報表示，阿里的新一輪本地生活業務佈局中，主打即時零售的淘寶閃購為貨品「到家」入口，消費者「到店」則更多是靠高德地圖及其掃街榜，意在從網上、實體兩大層面「迂迴包抄」美團主營業務。不過，與外賣市場一樣，內地用家對平台的認知度仍是關鍵，瑞銀認為，美團在本地服務的用戶心智、累積評價及商戶關係上仍有優勢。去年9月曾有內媒指出，美團到店和字節跳動旗下抖音本地生活市場比例是7：3。對此，上述業內人士相信阿里、美團會愈加重視消費者的「路徑依賴」問題，即決定消費時「會第一時間想起哪個App」，這項選擇將決定當前乃至日後，究竟是阿里還是美團可以拿到消費者錢的分水嶺。預計兩大平台會推出更多措施，例如優惠吸客，以構建穩定客群，提升收益增長。不過若雙方於到店業務再掀早前外賣大戰等級的補貼戰，則企業短期盈利能力勢必遭進一步拖累，尤其現金儲備較少的美團可能會面臨更大壓力；此外，在到店領域，抖音、快手、小紅書同樣「摩拳擦掌」，未來若平台為搶客再推「零元購」級優惠，市場或再陷入混戰。明報記者 楊括

相關字詞﹕淘寶閃購 即時零售 高德地圖 消費者 小紅書 淘寶 字節跳動 瑞銀 美團 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

阿里蔚來齊抽水 恒指曾挫逾300點 晶片股隨科創板起動 據報美加強管制拖跌醫藥股
阿里蔚來齊抽水 恒指曾挫逾300點 晶片股隨科創板起動 據報美加強管制拖跌醫藥股
勁方醫藥集資15.8億 入場費4119元
勁方醫藥集資15.8億 入場費4119元
林紹波：國泰明年招聘3000人
林紹波：國泰明年招聘3000人
滴滴據報與投資者達和解協議
滴滴據報與投資者達和解協議
一田：港零售市場充滿機會 沙田旗艦店升級投資逾八位數 料今年底開兩店
一田：港零售市場充滿機會 沙田旗艦店升級投資逾八位數 料今年底開兩店
彭博：內地擬國開行等助地方還民企欠款
彭博：內地擬國開行等助地方還民企欠款
陳茂波：將擴闊跨境理財通涵蓋範圍
陳茂波：將擴闊跨境理財通涵蓋範圍
星巴克售華業務最後階段 紅杉據報入圍
星巴克售華業務最後階段 紅杉據報入圍
恒大清盤人接不具約束力要約
恒大清盤人接不具約束力要約
寧德據報要求梘下窩鋰礦降成本
寧德據報要求梘下窩鋰礦降成本
信証獲准發債最多600億
信証獲准發債最多600億
美CPI升0.4％ 7個月最勁 料無阻聯儲局下周減息 美股早段創新高
美CPI升0.4％ 7個月最勁 料無阻聯儲局下周減息 美股早段創新高
歐央行維持利率不變 暗示減息周期或完結
歐央行維持利率不變 暗示減息周期或完結
次級車貸商Tricolor申破產 摩通巴克萊等蒙損失
次級車貸商Tricolor申破產 摩通巴克萊等蒙損失
張兆聰：創業板ETF嚴守20天線止蝕
張兆聰：創業板ETF嚴守20天線止蝕
PAObank港元定存12個月年利率2.6厘
PAObank港元定存12個月年利率2.6厘
南商1個月英鎊定存年利率4厘
南商1個月英鎊定存年利率4厘
植耀輝：沽時捷 部署換馬績優股
植耀輝：沽時捷 部署換馬績優股
方保僑：人車合一：網約車規管第一步
方保僑：人車合一：網約車規管第一步
技術取勝：恒瑞醫藥80元不宜失
技術取勝：恒瑞醫藥80元不宜失
盧駿匡：炒股對象首要跑贏大市 關注預期波幅逐步擴大否
盧駿匡：炒股對象首要跑贏大市 關注預期波幅逐步擴大否
鄭志剛妻現身線上職業配對平台啟動禮
鄭志剛妻現身線上職業配對平台啟動禮
劉思明：資金續頻繁切換主題 輪動格局未變
劉思明：資金續頻繁切換主題 輪動格局未變
周顯：銀行潛在房地產壞帳未反映
周顯：銀行潛在房地產壞帳未反映
譚新強：美國billionaire 很快已不算「超有錢」
譚新強：美國billionaire 很快已不算「超有錢」
湯文亮：物業投資者錯過了股市升浪
湯文亮：物業投資者錯過了股市升浪
檳城交通升級產業轉型 撐起樓價
檳城交通升級產業轉型 撐起樓價
嘉居‧天后首推30伙 折實均呎2.4萬 高去年底101 KINGS ROAD首批17%
嘉居‧天后首推30伙 折實均呎2.4萬 高去年底101 KINGS ROAD首批17%
瑧博折實均呎近1.7萬 低年初同區2%
瑧博折實均呎近1.7萬 低年初同區2%
the MVP特色戶接逾百個查詢
the MVP特色戶接逾百個查詢
紀惠沽舂坎角洋房 近半世紀帳賺29倍
紀惠沽舂坎角洋房 近半世紀帳賺29倍
高力：料3年後學生宿位短缺達12萬個
高力：料3年後學生宿位短缺達12萬個