經濟

阿里蔚來齊抽水 恒指曾挫逾300點 晶片股隨科創板起動 據報美加強管制拖跌醫藥股

【明報專訊】港股勢盛，科技股繼續乘機抽水集資，阿里巴巴（9988）昨日開市前公布，擬發行約32億美元（約249億港元）零息可換股債券，加上蔚來（9866）周三晚配股並公布集資約79億元，內險股中國太保（2601）亦宣布擬發行155.56億元可換股債券，另美團（3690）傳考慮發債集資，集資潮下恒指昨早曾低開300點，失守兩萬六關。不過阿里股價之後穩步回升，加上A股重拾動力，恒指逐漸收窄跌幅，下午更曾倒升40點，收市報26,086點，下跌0.43%或113點。

明報記者 歐陽偉昉

阿里巴巴昨晚公布，至2032年到期的可轉債將於下周二（16日）發行，初始轉換率為每股普通股188.08元，較昨日收市價溢價為31.25%。若全數行使轉換權，發行股數為1.31億普通股，佔阿里現時股數0.69%。該行同時購買限價看漲期權，將票據美股轉換價格有效提高至235.46美元（1美股等於8港股，約229.6元），較參考股價溢價六成。阿里表示，集資金額約八成將用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求，其餘約兩成將用於拓展國際商業營運，重點推行營運投資以提升公司市場地位與效率。由於票據總成本較低且無息，票據發行預期將降低公司整體資本成本。

阿里昨日開市承接ADR周三跌勢低開，不過中午前已轉跌回升，午後最多升2.59%至146.5元，收市報143.3元，上升0.35%；反觀美團再跌逾5%，低見96.4元，見52周新低。耀才證券研究部總監植耀輝認為，大型科技股近期持續集資，在北水持續南下吸納支持下，市場資金依然充裕，認為科企抽水對大市影響不大，而且阿里今次集資目的是用於雲基建等人工智能相關項目，正是熱門投資主題，因此市場對阿里看法樂觀。

富瑞：阿里攤薄效應小

富瑞報告認為，阿里可轉債規模對比其3500億美元市值，僅會有很小的攤薄效應，而可轉債的資金成本低於運用其手上現金。該行基於近期行業數據和預測，看好阿里巴巴的雲業務和人工智能相關收入，在外部客戶帶動下維持高速增長，而即時零售與傳統零售的協同效應將持續釋放。

昨日港股主板成交3252億元，國指下跌0.73%，收報9260點，科指下跌0.24%，收報5888點。A股科創板再起動，港股半導體股逆市做好，中芯（0981）、華虹（1347）同升逾4%； 網信辦約談小紅書，市場憂當局整治視頻平台，嗶哩嗶哩（9626）跌2.46%、快手（1024）跌1.08%。

中芯華虹逆市做好 升逾4%

《紐約時報》周三引述消息稱，美國政府考慮發出行政命令，對美國藥企採購中國實驗藥物實施更嚴格審查，以降低對華依賴。消息拖累醫藥股下跌，歌禮製藥（1672）跌19.66%，翰森製藥（3692）跌8.76%（見表）。不過富瑞認為，美國跨國藥企游說反對禁令，白宮亦指目前未積極考慮，因此內地生物科技公司的海外授權前景不太可能受影響。

相關字詞﹕可換股債券 網信辦 醫藥股 科技股 人工智能 阿里巴巴 港股

