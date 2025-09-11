Webb斥包浩斯買員工宿舍唔派息

3年未派息「不光彩」

Webb點解咁「肉緊」要叫停包浩斯買樓交易？佢劈頭第一句表明自己係公司第二大股東，持有包浩斯超過8%股份，係僅次於主席唐書文嘅第二大股東。Webb批評，截至2025年3月31日包浩斯嘅淨現金有9710萬元，佔1.757億港元資產淨值55%，截至2025年3月底年度純利係1170萬元，但無支付任何股息。公司更從截至2022年9月30日中期以來，即接近3個年度無派息，形容此舉實係「不光彩」（disgraceful）。

他表示，公司根本無必要為業務保留咁多現金儲備，現時更將大部分利潤投資住宅物業。相比唐書文前夫、前主席黄銳林領導時，採取精簡資產負債表策略，出售辦公室同倉庫物業，將盈餘收益作為股息分派，提高股本回報率，現時係反其道而行！

Webb指出，即使公司已支付25萬元嘅按金，並預計9月19日簽署正式買賣協議，認為公司即使撻訂仍應立即停止交易。

眼利嘅Webb又留意到，包浩斯無好似往年一樣向投資者更新截至2025年6月底嘅首季同店銷售數據，指舉動降低公司透明度，若後續出現意外優秀或惡劣業績，董事更有可能被監管機構指控隱瞞價格敏感資訊。

financepage@mingpao.com

[小琴密語]