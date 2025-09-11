報料
經濟
2025年9月11日星期四
投資策略
技術取勝：中芯或挑戰65元
【明報專訊】金沙21.4元有阻力（圖）
技術取勝
東亞7.9億承接歌賦山道15號 銀行「債主變業主」 較陳紅天9年前購入價低62%
The Connaught全幢 興勝創建4.1億沽蝕1.77億
緹外5房連車位6億沽 創今年九龍分層新高
壹沐周日首輪開售148伙
中原施俊嶸：本港分行擬增至400間
內地上月重回通縮 CPI轉跌0.4% PPI跌幅收窄 上月跌2.9%符預期
中信証券料有新補貼或擴至服務業
阿里推「高德掃街榜」 發逾10億補貼
中信里昂：平台大額補貼搶客 長遠「不可持續」
蔚來半年再度配股 集資最多93億
重磅金融股領漲 恒指收市4年高 4天累升逾1100點 大市成交稍減
富達國際：A股升勢主要來自機構投資者
泡泡瑪特三連跌 高位回吐兩成
港交所發碳信用指引 助企業篩選項目
金發局：全球影響力投資市場規模 5年增逾倍
彭博：比亞迪明年初再攻印度
初創研血管再生技術 免血管閉塞截肢
兩小學同學重遇攜手創業
iPhone Air厚5.6毫米 歷來最薄 WSJ：為明年首款摺疊手機鋪路
美PPI按月跌0.1% 4個月首次
法院暫准庫克保留聯儲理事席位
張兆聰：消費股走勢改善 可持續重估
天星港元定存12個月年利率2.6厘
富邦澳元定存3個月年利率3.8厘
Webb斥包浩斯買員工宿舍唔派息
劉思明：科技AI主題搶眼 避免盲目追高
周顯：炒樓賺大錢在槓桿
湯文亮：港「撤辣」助搶人才
