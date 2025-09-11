美PPI按月跌0.1% 4個月首次

按年升2.6% 低於預期

美國勞工統計局周三公布，8月生產物價指數（PPI）按月跌0.1%，是4個月來首次回落，市場原本預期升0.9%，7月升幅由0.9%向下修訂為0.7%。8月按年升2.6%，升幅亦低於預期，7月數字由3.3%向下修訂為3.1%。扣除食品和能源的核心PPI按月也跌0.1%，市場原本預期升0.3%。按年則升2.8%，市場原本預期3.5%，前值由升3.7%向下修訂為3.4%。

彭博認為數字反映總統特朗普的關稅促使企業7月加價後，擔心流失顧客而不敢再調高售價。美股早段個別發展，標普500指數曾突破6550點創新高，納指一度觸及22,000點關口，但道指一度跌逾300點。美匯指數在97.6水平反覆偏軟。

甲骨文飈四成 埃里森成全球首富

甲骨文周二收市後公布季度業績，雖然盈利遜預期，但未履行的合同總值按年大增近3.6倍至4550億美元，預示未來收入有望大升，觸發周三股價大幅抽高40%以上，是1992年以來最大升幅，市值一下子增加逾2700億美元，迫近1萬億美元關口。彭博統計，在公司持股約41%的81歲埃里森財富一度暴漲1100億美元，身家達3900億美元左右（逾30300億港元），超越電動車公司Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）成為全球首富。

（綜合報道）

[國際金融]