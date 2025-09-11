iPhone Air厚5.6毫米 歷來最薄 WSJ：為明年首款摺疊手機鋪路

蘋果周二（9日）舉行年度新產品發布會，推出全新型號iPhone Air，獲現場最響亮的歡呼聲。最大特色是機身厚5.6毫米，歷來最薄，較現款手機薄三分之一。而且引入前後鏡頭同步拍攝的新功能，例如拍攝音樂會或比賽時，可即時錄影拍攝者的反應。《華爾街日報》相信，特薄機身是為最快明年銷售首款可摺疊手機鋪路，將是2017年iPhone X革新引發銷售熱潮後，產品作最大變動的第一步。

但彭博提醒，薄身的代價似乎是犧牲電池、鏡頭和語音，例如電池只能足夠27小時連續播放影片，明顯少於iPhone 17 Pro Max的39小時，所以可額外購買電池配件令壽命推高至40小時。機背鏡頭只有1個，少於傳統型號2至3個，要通過軟件達致雙鏡頭效果。

iPhone 17入門價6899元

iPhone Air售價8599元起，較傳統型號iPhone 17貴1700元。但iPhone 17入門價6899元，則與去年推出的iPhone 16相同，而且資料儲存容量由最低128 GB倍增至256 GB，屏幕由6.1吋擴大至6.3吋。

不少以往只在貴價版的配備和功能，今次都拓展至基本版，例如引進人工智能（AI）協助拍攝，保持手機垂直都能隨意拍攝直幅或橫幅影像，而且自動在相片把人物置中。彭博形容有不少並非顯而易見但「貼心」設計，例如屏幕和機背都加上塗層，令機身更耐用；滑動屏幕更流暢，而且減少反光，令眼睛更舒服；外殼物料由鈦合金改為鋁，減少長時間使用時機身灼熱的問題，但代價是更重。

Air Pods引進即時翻譯功能

除了手機，蘋果亦3年來首次更新耳機Air Pods，隔嘈音效果倍增，最矚目是配合手機引進即時翻譯功能，用戶說話時，手機可立即顯示翻譯結果供對方閱讀，錄下對方說話後能立即翻譯並於耳機播出。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）形容，iPhone Air是歷來最大產品演變，設計一向是該公司的基礎和身分象徵，新產品周五（12日）接受訂購。下周五（19日）在港開售。

彭博、《華爾街日報》都認為，今次蘋果能滿足創新、時尚兩項元素，或有助吸引現有用戶更新手機，尤其是6月有調查顯示，約38%美國用戶已使用同款手機至少3年，未必會等待摺疊手機。而且通過推出定價較高的新款，今年全系列手機平均售價按年提升12%，只要銷量有少許進展，收入都能明顯改善。但產品未能大舉加入AI功能，仍落後於三星、華為等同業。

（綜合報道）

