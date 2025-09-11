明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

金發局：全球影響力投資市場規模 5年增逾倍

【明報專訊】金發局發表《香港：影響力資本創造非凡成效》研究報告，報告涵蓋市場演變、機構投資者、慈善組織及其他持份者等日益廣泛的參與，以及跨行業和跨地域實踐的深化發展。

報告提到，全球影響力投資市場規模於過去5年增長逾倍，由2020年約7150億美元，增至去年約達1.57萬億美元。另報告指出，本港基金經理及混合融資工具的興起，有助降低進入風險，並提供資本吸納能力。

報告提到，首份「可持續發展相連保險」（Sustainability-Linked Insurance）合約已於去年在瑞士推出，其將保費與鐵路集團的溫室氣體減排目標達成度掛鈎。

開創金融工具支持可持續發展

報告亦稱，香港亦正在開創金融工具以支持可持續發展，領展（0823）亦於去年與安盛及達信合作，開展概念驗證計劃，保費調整直接與受保物業的實體抗逆能力表現掛鈎，而該項概念驗證的成功，對本港城市發展具有廣泛意義，特別於當香港正推進「北部都會區」及各項房屋與交通計劃之際，指出透過可將氣候抗逆能力融入各項工程的規劃、設計及實施階段，可塑造更可持續且具抗逆的城市景觀。

相關字詞﹕政府開支 城市規劃 城市發展 綠色融資 北部都會區 概念驗證 綠色金融 可持續發展 可持續發展相連保險 金發局

上 / 下一篇新聞