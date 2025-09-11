金發局：全球影響力投資市場規模 5年增逾倍

報告提到，全球影響力投資市場規模於過去5年增長逾倍，由2020年約7150億美元，增至去年約達1.57萬億美元。另報告指出，本港基金經理及混合融資工具的興起，有助降低進入風險，並提供資本吸納能力。

報告提到，首份「可持續發展相連保險」（Sustainability-Linked Insurance）合約已於去年在瑞士推出，其將保費與鐵路集團的溫室氣體減排目標達成度掛鈎。

開創金融工具支持可持續發展

報告亦稱，香港亦正在開創金融工具以支持可持續發展，領展（0823）亦於去年與安盛及達信合作，開展概念驗證計劃，保費調整直接與受保物業的實體抗逆能力表現掛鈎，而該項概念驗證的成功，對本港城市發展具有廣泛意義，特別於當香港正推進「北部都會區」及各項房屋與交通計劃之際，指出透過可將氣候抗逆能力融入各項工程的規劃、設計及實施階段，可塑造更可持續且具抗逆的城市景觀。