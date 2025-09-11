明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港交所發碳信用指引 助企業篩選項目

【明報專訊】9月8日至9月12日為「香港綠色周」，港交所（0388）昨日舉辦氣候融資論壇，並刊發《碳信用：買方指引》（下稱指引），旨在闡明碳信用的運作機制，務求協助企業在制定可持續發展策略時，融入自身的價值觀和可持續發展目標。

港交所行政總裁陳翊庭表示，交易所透過提供明確的標準、健全的框架，以及多元平台，支持發行人、投資者和市場參與者推進可持續金融的發展。

指引闡述企業應透過哪些步驟來篩選碳項目，並選擇符合需要的碳信用，例如指引提到企業於考慮並選擇碳項目時，應考慮自身的減碳目標為推動「淨零排放轉型」或是「實現淨零排放」去選擇。港交所首席可持續發展總監周冠英表示，指引將提供更多關於碳信用資訊，介紹相關的實例作參考，協助企業及投資者制定可持續發展策略的決策。

介紹相關實例作參考

港交所亦提到，該所於2022年10月推出本港國際碳交易平台Core Climate，Core Climate為低碳轉型提供一站式碳信用產品交易、託管、交收及註銷服務，而平台現有逾100多名參與者，涉及60多個獲國際認證的碳信用項目。另港交所提到，該所的所有業務於去年已實現碳中和。

可持續披露 2028年起陸續實施

另外，證監會及財庫局昨日亦聯合舉辦可持續披露論壇，財經事務及庫務局長許正宇表示，港府去年底提出的可持續披露路線圖，提到港交所將於2027年就強制要求上市公眾責任實體，按香港準則作可持續匯報諮詢市場意見，並預期於2028年起按相對稱的方式實施。

相關字詞﹕減排 碳中和 綠色轉型 綠色金融 Core Climate 可持續披露 碳信用 氣候融資論壇 香港綠色周 港交所

上 / 下一篇新聞