港交所發碳信用指引 助企業篩選項目

港交所行政總裁陳翊庭表示，交易所透過提供明確的標準、健全的框架，以及多元平台，支持發行人、投資者和市場參與者推進可持續金融的發展。

指引闡述企業應透過哪些步驟來篩選碳項目，並選擇符合需要的碳信用，例如指引提到企業於考慮並選擇碳項目時，應考慮自身的減碳目標為推動「淨零排放轉型」或是「實現淨零排放」去選擇。港交所首席可持續發展總監周冠英表示，指引將提供更多關於碳信用資訊，介紹相關的實例作參考，協助企業及投資者制定可持續發展策略的決策。

港交所亦提到，該所於2022年10月推出本港國際碳交易平台Core Climate，Core Climate為低碳轉型提供一站式碳信用產品交易、託管、交收及註銷服務，而平台現有逾100多名參與者，涉及60多個獲國際認證的碳信用項目。另港交所提到，該所的所有業務於去年已實現碳中和。

可持續披露 2028年起陸續實施

另外，證監會及財庫局昨日亦聯合舉辦可持續披露論壇，財經事務及庫務局長許正宇表示，港府去年底提出的可持續披露路線圖，提到港交所將於2027年就強制要求上市公眾責任實體，按香港準則作可持續匯報諮詢市場意見，並預期於2028年起按相對稱的方式實施。