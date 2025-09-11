港交所發碳信用指引 助企業篩選項目

【明報專訊】9月8日至9月12日為「香港綠色周」，港交所（0388）昨日舉辦氣候融資論壇，並刊發《碳信用：買方指引》（下稱指引），旨在闡明碳信用的運作機制，務求協助企業在制定可持續發展策略時，融入自身的價值觀和可持續發展目標。
港交所行政總裁陳翊庭表示，交易所透過提供明確的標準、健全的框架，以及多元平台，支持發行人、投資者和市場參與者推進可持續金融的發展。
指引闡述企業應透過哪些步驟來篩選碳項目，並選擇符合需要的碳信用，例如指引提到企業於考慮並選擇碳項目時，應考慮自身的減碳目標為推動「淨零排放轉型」或是「實現淨零排放」去選擇。港交所首席可持續發展總監周冠英表示，指引將提供更多關於碳信用資訊，介紹相關的實例作參考，協助企業及投資者制定可持續發展策略的決策。
介紹相關實例作參考
港交所亦提到，該所於2022年10月推出本港國際碳交易平台Core Climate，Core Climate為低碳轉型提供一站式碳信用產品交易、託管、交收及註銷服務，而平台現有逾100多名參與者，涉及60多個獲國際認證的碳信用項目。另港交所提到，該所的所有業務於去年已實現碳中和。
可持續披露 2028年起陸續實施
另外，證監會及財庫局昨日亦聯合舉辦可持續披露論壇，財經事務及庫務局長許正宇表示，港府去年底提出的可持續披露路線圖，提到港交所將於2027年就強制要求上市公眾責任實體，按香港準則作可持續匯報諮詢市場意見，並預期於2028年起按相對稱的方式實施。
