泡泡瑪特三連跌 高位回吐兩成

mini版LABUBU「炒燶」

mini版LABUBU高價泡沫迅速破裂，二手交易平台數據顯示，炒價一度達到過萬元人民幣的隱藏款已大幅下跌至逾800元人民幣；整盒（14隻）價格已較發售初期回落逾五成。有黃牛在社交平台發帖指該系列LABUBU價格跳水「市場反應出乎預料」，已停止收購相關系列產品，「等待牛市重新出現」。摩根士丹利發表報告指泡泡瑪特股價波動更多由技術和情緒因素驅動，公司基本面仍具韌性。

摩根士丹利強調，二手市場僅佔整體供需一小部分，而二手交易價格並非衡量真實需求的有效指標。尤其是在泡泡瑪特積極提升供應商產能並打擊炒賣行為的背景下，過度依賴該價格指標可能誤導市場判斷。

摩通：仍為中國消費板塊首選

摩根士丹利續稱，雖然LABUBU是公司主要銷售驅動力，但公司亦有其他具競爭力的IP，有助於實現更多元化的收入結構。

摩根大通亦發表報告繼續看好泡泡瑪特，指出雖然LABUBU詞條於Google的搜尋熱度較7月高峰回落約六成，但mini LABUBU及泡泡瑪特旗下另一新興IP星星人（Twinkle Twinkle）熱度持續上升。由於泡泡瑪特發掘及變現IP能力強、IP多元化及海外市場銷售勁升帶來國際化進程加快，仍是中國消費板塊首選。