富達國際：A股升勢主要來自機構投資者

他指出，近期經濟分析師研究顯示，市場對2025年內地經濟增長預測已調高至接近當局設定的5%目標水平。另外，內地經濟於關稅壓力下展現韌性，有助重振內地市場情緒。信貸市場溫和反彈，顯示生產物價指數（PPI）和企業盈利能力或有所改善。

內地散戶動力漸成 助財富效應

展望未來，內地股市兩大資金來源將左右市場對實體經濟的影響程度。其一，IPO市場復蘇有助鞏固良性融資循環，增強金融市場支持實體經濟的傳導機制。此外，宜密切留意內地散戶的入市行動，雖然目前散戶入市的熱度仍未及十年前的上浪牛市，惟隨着保證金融資增加及更多資金由家庭存款流向股市，內地市場散戶動力正逐步形成。兩大資金來源將有助產生財富效應，提升家庭可支配收入。

不過劉培乾亦提醒，儘管近期內地股市表現強勁，面對消費品以舊換新補貼或縮減、關稅或提前生效、房地產市場仍疲軟情况下，下半年經濟仍面臨挑戰。政府及投資者仍需關注市場變化，確保經濟保持穩定增長，而寬鬆財政政策很大機會仍為下半年內地政策主調。

劉培乾預計，若經濟增長仍未見更趨穩定迹象，房地產市場政策可望有進一步鬆綁空間，內地政府也有可能增加福利開支，擴大補貼計劃。然而此舉可能需要動用更多財政資源，人行未來數季或需在支持實體經濟穩步增長與防止股市過熱之間取得平衡。