經濟

重磅金融股領漲 恒指收市4年高 4天累升逾1100點 大市成交稍減

【明報專訊】美國上周五公布非農數據疲弱後，市場持續憧憬美國加快減息，美股隔晚創新高，亞股、歐股跟隨向上，恒指昨在重磅金融股接力下延續升勢，曾漲逾300點，收升262點，報26,200點，創4年收市高位。連漲4天累升1141點或4.6%，成交稍減至2882億元。

市場預期下周美國至少減息0.25厘，亞太區主要股市做好，日本股市創收市新高，韓國股市連升7日，連同台灣股市齊齊創出新高。內地8月重回通縮，A股一度倒跌，收市亦回升。恒指昨高開過百點後反覆，但午後曾升358點，全日升262點或1.01%。國指升85點或0.93%，收報9328點；科指升73點或1.27%，收報5902點。

北水南下淨入減少至75.6億元，連續第9日流入，資金繼續大手掃阿里巴巴（9988），獲北水淨買入45.1億元，泡泡瑪特（9992）及康方生物（9926）則分別被淨沽17.1億及9億元。

45億北水淨買入阿里

科技股昨先升後回，阿里巴巴旗下高德地圖推新功能，並發放消費補貼，曾漲近4%，收升0.6%，與升1%的騰訊（0700）齊創近4年高。美團（3690）、京東（9618）升2%至逾3%，聯想集團（0992）升4.6%，是表現最佳藍籌。中港金融股接力撐市，工行（1398）、中行（3988）、建行（0939）齊升約2%，連同創52周高位的匯控（0005）（見表），為大市貢獻過百點升幅；本地地產股亦做好，新地（0016）升4.3%，恒隆地產（0101）升2.8%，恒地（0012）升2.4%。蘋果發布新iPhone，舜宇光學（2382）升3%。泡泡瑪特沽壓持續，跌逾4%再成為最弱勢藍籌，本周染藍後累計跌逾一成。

獨立股評人熊麗萍表示，近日港股的升勢明顯是專業的資金推動，以板塊輪流炒去推升大市，令升勢可以健康延續，並非散戶的炒法而昨日全球多個股市做好。主要炒下周美國減息，但她不排除公布減息後港股或要整固一下，畢竟今個升浪已累升不少，之後要視乎美聯儲就往後息口走勢的言論，恒指於25,000點會有不俗的支持。

中信里昂：A股仍健康

A股升勢持續，中信里昂研究分析師李世豪認為，內地投資者對國內主題有很高期望，美股同業股價一直飈升，亦反映在中資AI股之上，短期內雖然會有獲利回吐，但長期股價趨勢非常確定，他稱現在A股市場情况仍然健康，並指2015年高峰期月均開戶600萬至700萬個，在最近5個月尚未到該水平，散戶尚未完全參與市場。

明報記者

