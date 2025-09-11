蔚來半年再度配股 集資最多93億

蔚來美股早段跌近一成

是次配售由摩根士丹利、瑞銀及德銀擔任承銷商代表。蔚來表示，目前計劃將所得款項淨額用於智能電動車核心技術研發、開發旗下品牌的未來技術平台及車型、擴大充換電網絡、加強資產負債表及用於一般企業用途。

蔚來今年第二季虧損擴大至51.41億元（人民幣，下同），高於市場預期的49.91億元，而且汽車毛利率下滑至10.3%，亦低於預期的12.86%。截至6月底，公司現金及現金等價物為71.11億元，較去年底的193.29億元大幅減少；淨流動負債為97.74億元。

中信里昂中國工業研究聯席主管馮曉在媒體簡布會提到，根據銷量與毛利率關係分析，內地汽車製造商需每年銷量達50萬輛才收支平衡。蔚來的換電模式需持有額外電池庫存，佔用營運資金，而且距離收支平衡門檻50萬輛仍有差距，但融資能力較強，故對蔚來前景持謹慎態度。明年將是汽車行業關鍵，屆時若車企仍未能盈利，或將逐步被市場淘汰。

除新能源車外，生物科技、自動駕駛及機械人等股份近期亦頻頻配股「抽水」。香港股票分析師協會理事溫傑表示，這類公司對研發及營運資金需求殷切，尤其是仍在虧損的公司，加上現時股市氣氛暢旺，有利融資活動，預期相關股份未來仍會有配股融資。