中信里昂：平台大額補貼搶客 長遠「不可持續」

阿里、美團今日就外賣及即時零售業務互撼，目標料為持續吸客。中信里昂亞洲電訊及互聯網行業研究主管梁向奕稱，歷史上美團曾在內地外賣市場擁有70%市佔，若競爭加劇，美團與其他對手例如近月擴大進軍外賣業務的阿里之間的市佔比例或可達六比四，又或55：45。

美團有望維持領先

他相信美團有望維持領先，因外賣業務地理覆蓋範圍更廣；至於阿里在未進入的新區域，難以從零起步發展外賣業務，但在現有業務區域市佔仍有較大提升空間。

梁向奕預計，外賣及即時零售行業規模有望進一步擴大，但利潤結構會徹底改變，未來市場競爭焦點已不止是外賣，而是更大圖景，即作為電商平台的阿里會思考如何將新增每日活躍用戶轉化為B2C電商消費者，並在即時零售領域深度滲透，市場也在密切關注阿里能否實現外賣業務對電商平台的增益預判，即公司管理層早前提出的預計未來3年內閃購、即時零售將為淘寶平台帶來1萬億元人民幣新增年度增量GMV（商品交易總額）目標。