明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阿里推「高德掃街榜」 發逾10億補貼

【明報專訊】內地電商龍頭阿里巴巴（9988）大舉投入外賣業務的同時，再開闢新戰場即到店團購業務，劍指美團（3690）高盈利率的同類分部。最新阿里旗下高德地圖宣布推出線下餐飲及生活服務榜單「高德掃街榜」，同時啟動「煙火好店支持計劃」，透過發放逾10億元人民幣出行及消費補貼，目標每天為線下餐飲等業界多帶出1000萬客流，有外資大行看好此舉的效益，並調高目標價。

富瑞調升目標價至172元

大行富瑞認為，掃街榜將令阿里在生活服務領域實現突破，將調升目標價7%至172元，維持「買入」評級。阿里昨（10日）曾升逾4%，見147.9元，為2021年底以來新高，不過隨後波動回順，收升0.6%至142.8元。

阿里稱，掃街榜涵蓋吃喝玩樂、出行及酒店旅遊等生活服務領域，冀成為用戶消費決策參考。榜單基於高德10億用戶量級的導航洞察，並依託AI算法等綜合形成。目前榜單已覆蓋內地逾300個城市、160萬個線下商家。高德地圖首席執行官郭寧表示，高德掃街榜永不商業化，希望榜單每天為小店帶來5000萬流量的精準曝光。接近阿里人士指，高德希望透過掃街榜將到店業務「做深、做實」，即加強品牌的用戶認知度等，並認為此次高德發展到店業務的努力可成為阿里進一步滲透生活消費市場的突破口。同時，近期也有內媒指，阿里的到店業務已開始小範圍測試。

今年以來阿里先後多方出擊，包括旗下高德、餓了麼等均有新動作，配合管理層先前所言的「從電商到大消費平台」轉型策略。至於高德，其日活躍用戶高達1.7億，日均有超過1.2億次生活服務相關AI搜索，導航前往1300萬個生活服務目的地。市場預期消費者常倚賴地圖查看店舖以作消費，故阿里未來的到店業務佈局中，高德的潛在貢獻能力最受矚目。

另一邊廂，外賣龍頭美團（3690）不甘示弱，公布即日起旗下大眾點評將正式「重啟」品質外賣服務，並將由品質外賣發放2500萬張大額消費券。

美團「重啟」品質外賣 派消費券迎擊

消息推動美團昨彈逾2%，收報101.7元重返紅底股。據介紹，品質外賣首批已擁逾百萬間高分堂食食肆，未來將據顧客評分等數據邀更多餐廳加入。此外，大衆點評指過去一年平台錄得3.63億條真實評價，其負責人表示，「只要不內捲、不拉踩、不爬數據，我們歡迎更多公司進入社會休閒餐飲評價體系建設。」

相關字詞﹕到店 高德地圖 目標價 內地 消費 美團 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞