經濟

中信証券料有新補貼或擴至服務業

【明報專訊】今年內地推出3000億元「以舊換新」消費補貼，推動上半年零售增長理想，不過6月消費增速開始放緩，7月增速降至3.7%。中信証券首席宏觀及政策分析師楊帆表示，家電、通訊設備、汽車消費自去年9月以受惠「以舊換新」支持，惟至6月部分地方政府因財政壓力暫停相關補貼，另外內地整治官場實施酒類限制，亦影響餐飲支出。她預期，全年3000億元消費補貼配額會在9月用完，內地可能會在今年內推出新一輪刺激措施，包括新補貼配額，而補貼範圍有機會擴大至服務業、養老行業等。

料人行下季減息0.1厘至0.15厘

今年以來內地只有在5月減息0.1厘，楊帆指由於內銀有淨息差壓力，因此人行減息上較為保守，預期今年第四季人行會再減息0.1厘至0.15厘，當局較傾向使用結構性工具流入流動性。內地前置出口和美元走弱支持人民幣走勢，預期今年下半年兌每美元將維持7至7.2水平。

內地房地產市場疲弱，持續拖累內地消費和投資增長。房價今年首4個月持續復蘇，不過5月以來再度走弱，楊帆認為內地房價下跌最快時期可能已經過去，該行統計其他追趕型經濟體（catching-up economies）的房價下跌持續時間和幅度，平均下跌時間維持10年8個月，跌幅則是39.6%，而現時內地房價已經下跌4年，跌幅亦已有31%。她預期內地仍需推出更多支持房價措施，有可能推出土地復墾、回購庫存房等政策。

出口方面，楊帆指美國關稅格局更為清晰，降低對全球經濟衰退的擔憂，中美經過三輪雙邊會談後，現時雙方關係進入相對穩定階段。她指美國再延長對華「對等關稅」豁免90日至11月，支持近月出口表現，而內地廠商加快產能轉移、技術創新，加上對東盟、非洲出口快速增長彌補對美出口下跌，將有助中國下半年出口保持強韌。中信証券預期，內地今年GDP按年增長5%，消費增長4.5%、固定資產投資增長3.8%，以美元計算的出口總額則按年增長2.5%。

相關字詞﹕內需 中國經濟 楊帆 中信證券 減息 人民幣 關稅

