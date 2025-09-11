明報新聞網
經濟

內地上月重回通縮 CPI轉跌0.4% PPI跌幅收窄 上月跌2.9%符預期

【明報專訊】內地通縮壓力持續，國家統計局公布，8月居民消費價格（CPI）按年下跌0.4%，自6月以來再次通縮，跌幅多於市場預期的0.2個百分點，工業生產者出廠價格（PPI）則按年下跌2.9%，符合市場預期，雖跌幅較7月收窄0.7個百分點，但已連續35個月下跌。內地加強「反內捲」政策，期望遏止行業以過低價格競爭，不過外資行野村分析認為下半年內地需求持續受壓，亦不預期有大規模刺激措施，該行五大理由（見表）相信單靠「反內捲」政策難以推動內地重新通脹。

明報記者 歐陽偉昉

8月CPI按月持平，扭轉7月按月升0.4個百分點。統計局城市司首席統計師董莉娟表示，8月CPI由升轉降主要由於去年同期基數較高，加上該月食品價格升幅低於季節性水平，8月食品價格按月上升0.5%，幅度低於季節性水平約1.1個百分點。撇除食品與能源的核心通脹8月按年上升0.9%，升幅較7月擴大0.1個百分點，連續第4個月上升。董莉娟認為擴內需促消費正持續顯效，燃油小汽車價格按年跌幅收窄至2.3%，服務價格按年上升0.6%，自3月起逐步擴大。

核心通脹8月按年升0.9%

8月PPI則按月持平，終結連續8個月連跌，董莉娟表示，當局治理企業無序競爭、重點行業產能，煤炭加工和開採業價格按年跌幅較7月收窄10.3和3.2個百分點。加上黑色金屬冶煉、光伏設備製造、新能源汽車價格跌幅減少，為PPI跌幅收窄的主要原因。另外，消費升級需求增加亦推升相關行業價格，例如工藝品製造價格上升13%，運動用球類製造亦升4.7%。

野村：單靠「反內捲」難帶動通脹

野村指出，8月內地CPI疲弱主要受食品價格拖累，非食品價格則在油價和金價上升支持下表現強韌，該行預期9月CPI續錄負值，不過跌幅料收窄至0.2%。8月PPI改善則集中在上游行業，惟下游耐用消費品出廠價格繼續下跌。該行指出，煤炭、光伏行業原材料價格升勢在8月已經消退，在缺乏需求催化劑下，預期PPI下跌將延至明年。此外，以舊換新消費補貼激起價格競爭，近期股市熾熱亦為產能過剩企業提供融資機會，認為單靠政府「反內捲」措施，未能帶動內地重新通脹。

中信証券首席宏觀及政策分析師楊帆認為，隨着「『反內捲』」推進，物價可望逐漸回升，雖然措施成效在經濟周期有延遲，亦受房地產市場下跌影響，預期CPI會在9月、10月開始回升，全年回復按年持平。不過，是次「反內捲」與2016年的去產能不同，是次新能源、電動車、太陽能行業並非上游行業，業內亦有不少民企，難以直接降低產能，未能如當年去產能很快地將PPI回復至零水平，預期今年全年按年仍會下跌2.9%。

相關字詞﹕通縮 中國經濟 內需 國家統計局 通脹

