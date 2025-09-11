明報新聞網
中原施俊嶸：本港分行擬增至400間

【明報專訊】樓市轉旺，中原集團行政總裁施俊嶸昨日出席該行啟德跑道區新店開幕時表示，集團對樓市前景保持樂觀，加上目前一手銷情連續數月每月錄逾2000宗成交，新盤庫存並非想像中多，他坦言，疫後復常，集團一直計劃擴充集團規模，目標本港分行增至400間，但他並無提及何時達到這個分店數目目標。另他又稱，科技資訊發達，將投放更多的資源在線上推廣。目前中原共有338間本港分店，較去年底增加了14間；員工數量約有4500人，較去年底增加約200人。

資料顯示，2021年樓市高峰時，中原本港分行曾高達428間。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，樓市交投持續加快，發展商紛紛把握契機，加快推出項目以滿足市場需求。陳又稱，市場對下周三政府公布新一份《施政報告》有不同建議，包括將100萬元印花稅的樓價擴展至600萬元，讓更多買家能夠受惠，亦有議員建議放寬「新投資移民」的買樓規定，降低購買住宅物業的門檻，相信相關政策一旦落實，定可激活樓市交投。他又預計，今年樓市向升勢頭持續，估計本月一手成交宗數可達2500宗，將創10個月新高。

另反映住宅租金的中原城市租金指數CRI，上月中原城市租金指數CRI最新報129.57點，按月上升1.12%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，受暑期季節性租賃旺市刺激下，租務宗數活躍，租金再升破上月高位，CRI連續兩個月創歷史新高，連升4個月共4.7%。八大租金指數亦齊升兩個月，其中4個指數連續兩個月創新高，另有兩個指數更連續3個月創新高。楊稱，暑假旺市進入尾聲，上月CRI升幅有收窄現象，但在用家剛需支持下，租金短期向上趨勢不變，惟升幅可能逐漸放緩。

相關字詞﹕中原城市租金指數CRI 陳永傑 施俊嶸 香港地產

