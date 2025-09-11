壹沐周日首輪開售148伙

累積收逾1400票 超購8.5倍

資料顯示，大手客最多可買4伙，散客最多可購入2伙。恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民稱，項目過去5日共收逾1400票，以周日首輪發售148伙（涉23伙1房戶、100伙兩房戶及25伙3房戶），超額認購約8.5倍。林又透露，壹沐1期唯一的4房雙套單位，為第1座33樓A室，實用832方呎、連416方呎平台及734方呎天台，該單位擬招標發售，意向呎價2.5萬至3萬元。

瑧博嘉居‧天后最快今日開價

事實上，市區另外兩個全新樓盤，今日均有機會公布開價。連日來已開展宣傳推廣、新世界（0017）旗下樓花期長約兩年的九龍城瑧博，推售進入直路。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目首張價單擬今日公布，首批涉及不少於50伙，涵蓋1至3房開隔，價錢參考附近港鐵站新盤成交價，如宋皇臺站及啟德站。何續稱，項目位於長沙灣瓊林街83號的示範單位，將於明日率先開放予VIP參觀。

至於嘉華國際（0173）旗下樓花期長約14個月的天后嘉居‧天后，市場消息指最快今日開價；項目總共提供74伙、屬兩房及三房設計，其中標準單位包括46伙兩房戶、23伙三房戶，實用361至477方呎；另設5伙連平台或天台特色戶，實用介乎324至986方呎。

[香港地產]