明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

壹沐周日首輪開售148伙

【明報專訊】市區新盤戰白熱化，樓花期長約20個月的恒地（0012）土瓜灣壹沐1期，昨晚第二度加推、新推出3號價單涉41伙，維持最高10%折扣，整批折實均呎1.84萬元，屬原價加推；入場單位為第1座5樓B室，實用349方呎兩房戶，價單定價645.2萬元（呎價1.84萬元），折實價580.68萬元、折實實呎1.66萬元，恒地安已排周日（9月14日）首輪開售148伙，折實均呎18,179元，而項目將於周六（13日）晚上8時截票。

累積收逾1400票 超購8.5倍

資料顯示，大手客最多可買4伙，散客最多可購入2伙。恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民稱，項目過去5日共收逾1400票，以周日首輪發售148伙（涉23伙1房戶、100伙兩房戶及25伙3房戶），超額認購約8.5倍。林又透露，壹沐1期唯一的4房雙套單位，為第1座33樓A室，實用832方呎、連416方呎平台及734方呎天台，該單位擬招標發售，意向呎價2.5萬至3萬元。

瑧博嘉居‧天后最快今日開價

事實上，市區另外兩個全新樓盤，今日均有機會公布開價。連日來已開展宣傳推廣、新世界（0017）旗下樓花期長約兩年的九龍城瑧博，推售進入直路。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目首張價單擬今日公布，首批涉及不少於50伙，涵蓋1至3房開隔，價錢參考附近港鐵站新盤成交價，如宋皇臺站及啟德站。何續稱，項目位於長沙灣瓊林街83號的示範單位，將於明日率先開放予VIP參觀。

至於嘉華國際（0173）旗下樓花期長約14個月的天后嘉居‧天后，市場消息指最快今日開價；項目總共提供74伙、屬兩房及三房設計，其中標準單位包括46伙兩房戶、23伙三房戶，實用361至477方呎；另設5伙連平台或天台特色戶，實用介乎324至986方呎。

[香港地產]

相關字詞﹕嘉居‧天后 瑧博 新世界 恒地 壹沐1期 香港地產

上 / 下一篇新聞