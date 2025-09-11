緹外5房連車位6億沽 創今年九龍分層新高

緹外自2022年底開售至今累沽39伙、吸金逾123億元。另嘉里牽頭的黃竹坑站港島南岸海盈山，亦新沽出兩伙、吸金6152萬元，是次售出單位包括2B座26、27樓A室，同為實用面積915方呎3房間隔，成交價分別3064.75萬及3087.75萬元、實呎均逾3.3萬元。

新界豪宅洋房亦新錄名人入市個案。資策（0497）旗下粉嶺現樓洋房項目華第，其中二期E號洋房，新近透過8800萬元「賣殼」售出（即股權轉讓），買家為著名建築、室內設計師梁志天；上述物業實用面積6415方呎、連5051方呎花園連私人泳池等、實呎1.37萬元。資策執行董事何樂輝指出，是次售出的獨立屋位處單邊位，私隱度極高。

梁志天8800萬購華第二期洋房

此外，啟德跑道區新盤亦錄得大額成交。恒地（0012）牽頭、屬現樓的天瀧連錄兩宗新成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧是次售出兩伙，單日套現9172萬元，包括5座25樓B室、6座16樓A室，實用分別1382、1085方呎（4房及3房戶），成交價5432萬、3740萬元，實呎3.93萬及3.44萬元。韓表示，天瀧向海單位累積售逾五成，正準備兩個新示範單位，向內園景單位部署下季推售。

維港．灣畔1748萬售兩房戶

中海外（0688）和九倉（0004）等合作的跑道區維港．灣畔1B期，以1748.3萬元新售出2B座18樓B室，實用579方呎兩房戶、實呎3.01萬元，項目該期本月暫沽7伙、套現1.36億元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團牽頭、屬現樓的跑道區DOUBLE COAST III ，涉525伙，預計於新一份《施政報告》出台後登場。

[香港地產]