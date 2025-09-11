明報新聞網
經濟
香港地產

The Connaught全幢 興勝創建4.1億沽蝕1.77億

【明報專訊】市場連環錄得全幢酒店出售，興勝創建（0896）公布，以4.1億元出售西環干諾道西138號酒店「The Connaught」，以52個房間計，每個房間價值約788萬元。資料顯示，物業前身為服務式住宅太極軒138，總面積約4.2萬方呎，興勝創建等於2018年斥7.3億元收購，並投資逾4000萬翻新，曾以10億元放售，但未能成功。去年9月低調下調至6億元，最終以4.1億元售出，即較最初叫價低出近六成。該集團指出，是次出售物業錄得1.77億元虧損。

中環名樂居酒店9500萬易手

另外，市場消息指出，中環威靈頓街144至148號名樂居酒店全幢售出，提供約24間酒店房，據悉以約9500萬元易手，即平均每間酒店房約396萬元。原業主2007年以約5900萬元購入，持貨18年，帳面獲利約3600萬元或61%。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，佐敦廟街95至97號全幢放售，地盤面積約1317方呎，總樓面約8212方呎，意向價約1.2億元，每呎叫價約14,613元，將以部分交吉及部分連租約形式出售。翻查資料，業主為區內資深投資者，2010年共以5868萬元購入，2021年前曾全面翻新及加建升降機，隨後以2.4億元放售，即現時放售價較4年前低五成。

佐敦廟街95至97號全幢1.2億放售

另新地（0016）旗下YOHO系商場開業10周年，本月起推出一系列獎賞活動。新地代理租務副總經理黃佩玲表示，今年YOHO MALL出租率維持98%，商場開業至今人流與日俱增，假日逾18萬人次，本月為YOHO MALL形點10周年，商場以800萬元打造「Celebrate YOHO 十分精彩感謝祭」，並趁中秋節及十一長假，吸引留港消費及訪港旅客。

