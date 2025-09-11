東亞7.9億承接歌賦山道15號 銀行「債主變業主」 較陳紅天9年前購入價低62%

有業界人士認為，近期出現「債主變業主」個案，相信是債主一種資產調配行動，藉此把久未售出的壞帳變成資產，改善資產負債表。

東亞：不評論個別交易

今次易手的歌賦山道15號，原由陳紅天或有關人士2016年向莊士機構（0367）以約21億元購入，上月於成交紀錄冊顯示以7.9億元售出，較當年購入價帳面大幅貶值約13.1億元或62%（未計及重建等費用），料為近年住宅市場最大額帳面貶值個案。據最新資料顯示，物業新買家以SUNRISE LEGEND LIMITED作登記，股東為東亞銀行有限公司，董事包括東亞銀行總經理兼營運處主管歐柏堅等。

業界指此舉助改善資產負債表

事實上，據該物業過往資料，陳紅天等當年購入物業後，曾由東亞銀行就該物業承做一、二按，惟文件未顯示相關金額，至2023年物業淪為銀主盤，被東亞接管，於2023年8月首度推出招標，惟一直未獲承接。今次物業登記由東亞接手，屬「債主變業主」個案。據項目樓書資料，物業為一幢大屋，實用面積18,078方呎，6房6套連閱讀室間隔，戶外面積共14,860方呎，車庫面積達2788方呎，以最新成交價7.9億元計，實呎約4.37萬元。

市場亦有「債主變業主」後變賣物業個案，如九龍站天璽月鑽璽高層A室，實用1377方呎，4房1套間隔，早前以5250萬元售出，實呎38,126元。原業主曾於去年向前一手業主借出4500萬元人民幣貸款，今年初「債主變業主」，以4000萬元承接單位，再轉手後，現帳面升值1250萬元或31%。值得一提的是，近年市場上錄得不少大額物業，包括超級豪宅、商廈、酒店等淪為銀主盤，惟部分卻由債主或銀主承接。由「債主變業主」個案，除今次的歌賦山道15號外，原由「舖王」鄧成波家族及相關人士持有的觀塘偉業街163號觀塘麗東酒店（前稱悅品海景酒店．觀塘），去年底終以18.7億元由曾為該物業承做按揭的南洋商業銀行承接，較2017年鄧氏家族購入價22.48億元帳面貶值3.78億元或約17%。

另彭博報道稱，施羅德持有的紅磡海名軒3層商業樓面，其中一筆貸款未能在原定到期日償還，貸款方交通銀行（香港）正在評估處理這筆貸款的各種方案，包括可能要求立即還款及強制執行，但目前仍未做出最終決定。惟施羅德昨晚澄清，該貸款並未出現付款違約，且已獲延期，有關物業亦已簽訂租約，該公司將持續與交通銀行保持密切聯繫，且並未獲悉任何可能進入接管程序的情况。

明報記者

[香港地產]